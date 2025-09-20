ETV Bharat / state

अब क्लिकर सिस्टम से बच्चों का होगा मूल्यांकन, शिक्षा के क्षेत्र में हजारीबाग डीसी की पहल

हजारीबाग के सरकारी स्कूलों में खास तकनीक लांच करने की तैयारी है. इससे विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा.

Clicker System In Schools
स्कूल की कक्षा में पढ़ाई करते छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)
हजारीबाग: शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हजारीबाग में एक अहम कदम उठाया जा रहा है. हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह की पहल पर हजारीबाग पूरे झारखंड का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है, जहां सरकारी स्कूलों के छात्रों की क्लिकर सिस्टम से परीक्षा ली जाएगी. जिसमें छात्र प्रश्नों के उत्तर क्लिक कर के दे पाएंगे. इसका उद्देश्य पढ़ाई के स्तर को जांचना-परखना है.

बच्चों के सीखने का स्तर का होगा मूल्यांकन

डीसी ने बताया कि क्लिकर सिस्टम को लागू करने का उद्देश्य बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित मूल्यांकन और सुधार करना है. साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट कोडरमा में सफल होने के बाद पूरे झारखंड में लागू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए साप्ताहिक या नियमित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं.

जानकारी देते हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस परियोजना को गति देने के लिए हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह काम कर रहे हैं. विद्यालय में क्लिकर सिस्टम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में और भी बेहतर परिणाम आ सके. डीसी ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित रेल परियोजना के तहत छात्रों की परीक्षा ली जाएगी.

एक क्लिक के जरिए छात्र दे पाएंगे उत्तर

डीसी ने बताया कि कई बार परीक्षाओं का रिजल्ट आने में थोड़ा विलंब हो जाता है. ऐसे में इस परियोजना को स्पीड अप करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है. यहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर एक क्लिक के जरिए छात्र दे पाएंगे. जिससे पल भर में परीक्षा परिणाम सामने आ जाएगा. डीसी ने कहा कि सप्ताह में दो बार इस माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा. इससे छात्र भी यह समझ पाएंगे उनकी स्थिति क्या है और शिक्षक को भी छात्र के बारे में जानकारी मिल पाएगी.

ट्रायल के लिए दो स्कूलों में होगी प्रोजेक्ट की शुरुआत

डीसी ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेल परियोजना को लाया जा रहा है. शुरुआत में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना लागू की जाएगी. जैसा परिणाम आएगा उसे देखते हुए अन्य सरकारी स्कूलों में भी क्लिकर सिस्टम के जरिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा.

योजना के लिए 55 विद्यालयों का चयन

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगभग 55 विद्यालयों का चयन किया गया है. जिसमें 5000 से अधिक बच्चे सीधा लाभ उठा पाएंगे. यह व्यवस्था किसी सामान्य कक्षा से बिल्कुल अलग होगा. कौन बनेगा करोड़पति के "फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट राउंड" की तर्ज पर विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर क्लिकर डिवाइस या मोबाइल ऐप के माध्यम से दे सकेंगे. जो छात्र सबसे तेज और सही उत्तर देगा, उसका नाम तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगा. ट्रायल सफल होने के बाद पहले चरण में बड़कागांव और केरेडारी कोल खनन प्रभावित विद्यालयों में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा. इसे लेकर जल्द ही निविदा भी प्रकाशित की जाएगी.

कहा जा सकता है कि रेल परियोजना का यह डिजिटल फॉर्म है. आज के समय में प्रतियोगिता की भावना बढ़ी है. छात्र भी परीक्षा देने के बाद रिजल्ट का इंतजार करते हैं. क्लिकर माध्यम के जरिए जब छात्रों का मूल्यांकन होगा तो उनमें भी शिक्षा के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी. पल भर में छात्र यह जान पाएंगे सवाल का सही जवाब क्या है. कहा जाए तो पल भर में छात्रों का मूल्यांकन हो जाएगा. यह प्रक्रिया मोबाइल ऐप या फिर क्लिकर डिवाइस के जरिए किया जाएगा.

ऐसे काम करेगा क्लिकर सिस्टम

यह सिस्टम आने के बाद कक्षा का माहौल भी बदला हुआ दिखेगा. जहां शिक्षक के पूछे गए सवाल का जवाब छात्र ए,बी,सी,डी (ऑपशन) में अपना उत्तर चुन सकेंगे. शिक्षक को स्क्रीन पर सही उत्तर दिखेगा. इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि इस सिस्टम से वह भली-भांति परिचित हो जाएं.

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की उम्मीद

इस मूल्यांकन पद्धति से पूरे क्लास की जानकारी भी शिक्षक को मिलेगी. छात्र को कैसे शिक्षक पढ़ाएं इसकी भी तैयारी अलग से हो पाएगी. वहीं दूसरी ओर अभिभावकों को भी उनके बच्चे की मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर मिल पाएगी. हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह ने जो सिस्टम डेवलप किया है अगर वह शत प्रतिशत धरातल पर उतर जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति कही जाएगी.

TAGGED:

CLICKER SYSTEM IN SCHOOLSGOVERNMENT SCHOOLS IN HAZARIBAGASSESSMENT THROUGH CLICKER SYSTEMझारखंड के स्कूलों में क्लिकर सिस्टमCLICKER SYSTEM

