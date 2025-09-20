ETV Bharat / state

अब क्लिकर सिस्टम से बच्चों का होगा मूल्यांकन, शिक्षा के क्षेत्र में हजारीबाग डीसी की पहल

हजारीबाग: शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हजारीबाग में एक अहम कदम उठाया जा रहा है. हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह की पहल पर हजारीबाग पूरे झारखंड का पहला ऐसा जिला बनने जा रहा है, जहां सरकारी स्कूलों के छात्रों की क्लिकर सिस्टम से परीक्षा ली जाएगी. जिसमें छात्र प्रश्नों के उत्तर क्लिक कर के दे पाएंगे. इसका उद्देश्य पढ़ाई के स्तर को जांचना-परखना है.

बच्चों के सीखने का स्तर का होगा मूल्यांकन

डीसी ने बताया कि क्लिकर सिस्टम को लागू करने का उद्देश्य बच्चों के सीखने के स्तर का नियमित मूल्यांकन और सुधार करना है. साथ ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करना है. उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट कोडरमा में सफल होने के बाद पूरे झारखंड में लागू किया गया है. इस प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का आकलन करने के लिए साप्ताहिक या नियमित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं.

जानकारी देते हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस परियोजना को गति देने के लिए हजारीबाग डीसी शशि प्रकाश सिंह काम कर रहे हैं. विद्यालय में क्लिकर सिस्टम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में और भी बेहतर परिणाम आ सके. डीसी ने बताया कि झारखंड सरकार के द्वारा संचालित रेल परियोजना के तहत छात्रों की परीक्षा ली जाएगी.

एक क्लिक के जरिए छात्र दे पाएंगे उत्तर

डीसी ने बताया कि कई बार परीक्षाओं का रिजल्ट आने में थोड़ा विलंब हो जाता है. ऐसे में इस परियोजना को स्पीड अप करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है. यहां वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर एक क्लिक के जरिए छात्र दे पाएंगे. जिससे पल भर में परीक्षा परिणाम सामने आ जाएगा. डीसी ने कहा कि सप्ताह में दो बार इस माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा. इससे छात्र भी यह समझ पाएंगे उनकी स्थिति क्या है और शिक्षक को भी छात्र के बारे में जानकारी मिल पाएगी.

ट्रायल के लिए दो स्कूलों में होगी प्रोजेक्ट की शुरुआत

डीसी ने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रेल परियोजना को लाया जा रहा है. शुरुआत में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आदर्श विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना लागू की जाएगी. जैसा परिणाम आएगा उसे देखते हुए अन्य सरकारी स्कूलों में भी क्लिकर सिस्टम के जरिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा.

योजना के लिए 55 विद्यालयों का चयन