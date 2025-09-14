ग्रामीण अनुभव से लेकर चाय बागानों तक की सैर, राज्य के ये दो जिले बनेंगे पर्यटन का केंद्र
स्वदेश दर्शन योजना के तहत पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों को पर्यटन का केंद्र बनाने की तैयारी.
देहरादून: देशभर में पर्यटन से जुड़े नए कॉन्सेप्ट पर्यटकों को खूब भा रहे हैं. उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे ही डेस्टिनेशन तैयार करने की कोशिश हो रही है, जो न केवल ग्रामीण पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत करेंगे, बल्कि स्थानीय उत्पाद और पारंपरिक तरीकों का भी पर्यटकों को अनुभव करवाएंगे. दरअसल, ये सब भारत सरकार की मदद से प्रदेश के पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में किया जाएगा. जिसमें रूरल टूरिज्म क्लस्टर और टी गार्डन एक्सपीरियंस के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश की जाएगी.
भारत सरकार स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत देश भर में नए डेस्टिनेशन तैयार करने पर काम कर रही है. इसके तहत प्रदेश स्तर से आए प्रस्तावों के आधार पर तमाम राज्यों को अलग-अलग प्रोजेक्ट दिए गए हैं. जाहिर है कि उत्तराखंड भी ऐसे राज्यों में से एक है जहां स्थानीय परंपरा और संस्कृति को पर्यटन से जोड़कर रोजगार के अवसर तैयार करने की अपार संभावनाएं हैं. खासतौर पर पर्वतीय जिले जहां प्राकृतिक खूबसूरती के साथ लोककला और पुरानी परंपराएं मौजूद है. शायद यही कारण है कि प्रदेश के दो पर्वतीय जिलों पिथौरागढ़ और चंपावत में कुछ इसी तरह के पर्यटक स्थल विकसित किए जा रहे हैं.
टूरिस्ट डेस्टिनेशन: पर्यटन गतिविधियों को स्थानीय संस्कृति, परम्परा और विरासत से जोड़ने के लिए जो शुरुआत की गई है, उसका वित्तीय भार पूरी तरह से भारत सरकार उठाएगी. पिथौरागढ़ के गुंजी में रूरल टूरिज्म क्लस्टर एक्सपीरियंस तो चंपावत में टी गार्डन एक्सपीरियंस के जरिए पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा. हालांकि, फिलहाल इसी थीम के साथ दोनों जगह टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार किए जाने की शुरुआत हुई है, जिन्हें पूरा करने में अभी करीब 1 साल का वक्त लग सकता है.
स्वदेश दर्शन योजना के बारे में जानिए: स्वदेश दर्शन योजना को केंद्र सरकार ने देश में पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए शुरू किया है. हालांकि, भारत सरकार ने इसकी शुरुआत करीब 2014-15 में की थी और अब स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण पर काम चल रहा है. योजना में थीम बेस्ड पर्यटन को फोकस किया जा रहा है. जिससे स्थानीय संस्कृति, विरासत और परंपरा को पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सके. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे, हस्तशिल्प, स्थानीय भोजन, उत्पाद और लोक कला को भी प्रमोट करने की कोशिश है.
टेंडर प्रक्रिया शुरू: पिथौरागढ़ के गुंजी में रूरल टूरिज्म क्लस्टर एक्सपीरियंस थीम पर काम करने का प्लान है. जिसके लिए भारत सरकार करीब 17.86 करोड़ रुपए खर्च करेगी. बड़ी बात यह है कि केंद्र करीब 10 फीसदी रकम इस योजना के लिए राज्य को दे भी चुका है. उधर योजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इस क्षेत्र में जल्द ही जरूरी आधारभूत निर्माण शुरू होने की उम्मीद है.
नेपाल और तिब्बत सीमा के पास मौजूद गुंजी गांव: पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और गुंजी गांव के अलावा इसके आस पास के क्षेत्र सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं. नेपाल और तिब्बत सीमा के पास मौजूद यह इलाका एक खास पहचान रखता है, जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर से समृद्ध है. जाहिर है कि इसी खासियत के कारण पर्यटन स्थल विकसित करने का यह प्रोजेक्ट और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
ये किए जाएंगे काम: रूरल टूरिज्म क्लस्टर के रूप में इस योजना के अंतर्गत कई काम किए जाएंगे. इसके तहत यहां होमस्टे के अलावा कॉटेज निर्माण होगा, ताकि ग्रामीण परिवेश में पर्यटकों के ठहरने के लिए स्थानीय शैली पर आधारित होमस्टे उपलब्ध रहे. इस दौरान लोककला, लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी पर्यटन पैकेज में शामिल किया जाएगा. स्थानीय व्यंजनों का भी यहां प्रमोशन हो सकेगा. जिसमें पर्यटकों को पारंपरिक कुमाऊंनी व्यंजनों का स्वाद चखने की व्यवस्था होगी. इतना ही नहीं, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों के बाजार को भी इससे मदद मिलेगी. इस क्षेत्र में ऊन, हस्त निर्मित कपड़े, बांस और लकड़ी से बने उत्पादों की बिक्री के लिए भी क्लस्टर मार्केट तैयार किया जाएगा.
एडवेंचर गतिविधियां होंगी शामिल: इन गतिविधियों को बेहतर करने और पर्यटकों की सुविधा के लिए यहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो सकेगा, जिसमें सड़कों का सुधार, पैदल रास्ते, शौचालय, पेयजल व्यवस्था जैसी जरूरी आधारभूत जरूरत को भी पूरा किया जाएगा. क्षेत्र में ट्रैकिंग, नेचर वॉक और एडवेंचर गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा.
टी गार्डन: चंपावत को भी टी गार्डन एक्सपीरियंस थीम पर नए पर्यटन स्थल मिल पाएगा. इस परियोजना के लिए भारत सरकार से करीब 20 करोड़ रुपए राज्य को मिलेंगे. हालांकि, फिलहाल 10 फीसदी राशि योजना के लिए पहले ही जारी की जा चुकी है.
पर्यटक करेंगे चाय बागान का भ्रमण: इस योजना के जरिए चंपावत के चाय बागानों को पर्यटन से जोड़ा जाएगा. पर्यटकों के लिए काफी हद तक यह एक अलग और अनूठा अनुभव होगा. इसके अंतर्गत पर्यटक चाय बागानों का भ्रमण कर सकेंगे. इस दौरान इस क्षेत्र की खूबसूरती के अलावा चाय की खेती और उनकी पत्तियों को तोड़ने की अनोखी कला को भी पर्यटक देख सकेंगे. इस दौरान कई तरह की चाय का स्वाद चखने के साथ ही चाय बनाने के परंपरागत तरीकों को भी पर्यटक जान सकेंगे. चाय बागानों के बीच नेचर वॉक और हेरिटेज ट्रेल्स तैयार किए जाएंगे, जो पर्यटकों को एक अलग ही आनंद देंगे. पर्यटन के ढांचे को मजबूत करने के लिए चाय बागानों के आसपास पर्यटक आवास भी विकसित किए जाएंगे, साथ ही चाय से जुड़े उत्पादों के अलावा स्थानीय हस्तशिल्प, शहद और पारंपरिक व्यंजन भी पर्यटन पैकेज में शामिल हो पाएंगे.
स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा: इस योजना से स्थानीय उत्पादों को भी प्रमोशन मिल सकेगा, साथ ही इस क्षेत्र में सांस्कृतिक आयोजनों के रूप में स्थानीय मेलों और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा. यह गतिविधियां पर्यटकों को इस क्षेत्र के साथ जोड़ेंगे और क्षेत्रीय संस्कृति से भी रूबरू कराएंगी.
पर्वतीय जिलों के लिए भारत सरकार की मदद से तैयार यह योजना पर्यटन के साथ स्थानीय रोजगार को भी बल देगी. इन दोनों ही योजनाओं के लागू होने से उत्तराखंड के सीमांत और पर्वतीय इलाकों में पर्यटन के नए दरवाजे खुलेंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों पर आधारित होने के कारण न केवल देसी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी यहां आकर्षित किया जा सकेगा. जाहिर है कि यह स्थितियां पर्यटन के लिहाज से कम चर्चित इन क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाएगी.
