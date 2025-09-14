ETV Bharat / state

ग्रामीण अनुभव से लेकर चाय बागानों तक की सैर, राज्य के ये दो जिले बनेंगे पर्यटन का केंद्र

ग्रामीण अनुभव से लेकर चाय बागानों तक की सैर ( PHOTO- ETV Bharat And Getty Image )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 14, 2025 at 5:27 PM IST 7 Min Read