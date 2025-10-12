ETV Bharat / state

झारखंड के जेलों में होगी डिजिटल व्यवस्था, कैदियों का होगा अपना ऑनलाइन अकाउंट

रांचीः राजधानी समेत रांची समेत झारखंड के जेलों में अब डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस व्यवस्था के तहत राज्यभर के जेलों में बंद कैदियों का खाता खोला जा रहा है. इस व्यवस्था के पीछे जेल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना है.

क्या है व्यवस्था

झारखंड के विभिन्न जेलों में कैदियों के परिजन अब घर बैठे उन्हें जेल में ही पैसा भेज सकेंगे. यह व्यवस्था लागू होने के बाद जेल में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है. साथ ही परिजनों को कैदियों को पैसा भेजने के लिए उन्हें न तो जेल प्रशासन को रिश्वत देना पड़ेगा और न ही घंटो मुलाकाती गेट में खड़ा रहना पड़ेगा.

जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि जेल के सभी कैदियों का अपना ऑनलाइन अकाउंट होगा. कैंटीन के जरिए कैदियों का ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा. जिसमें उनके परिचित घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और उन पैसे को जरिए कैदी जेल के कैंटीन से अपनी जरूरत के समान खरीद सकेंगे.

क्या होगा फायदा

इस व्यवस्था के तहत जेलों में कैदियों के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की जा रही है. इसका उद्देश्य न केवल कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना है, बल्कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना भी है. नई व्यवस्था के तहत अब कैदियों का जेल की कैंटीन में एक डिजिटल अकाउंट खोला जाएगा.

इस अकाउंट के माध्यम से कैदी अपने लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन आदि खरीद सकेंगे. इससे पहले तक यह प्रक्रिया नकद लेनदेन पर आधारित थी, जिसमें पारदर्शिता की कमी के चलते अक्सर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं. इसी पर अंकुश लगाने के लिए आपदा प्रबंधन और कारा विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी हई है. आने वाले कुछ महीनों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

कैदियों के परिजनों को दिया जाएगा खाता का नंबर

जेल के कैंटीन में हर कैदियों का खाता रहेगा. उस खाता का नंबर कैदियों के परिजनों को भी उपलब्ध कराया जाएगा. परिजन जेल कैंटीन के इस डिजिटल अकाउंट में घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे उन्हें जेल जाकर पैसे जमा करने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी और कैदियों को समय पर उनकी जरूरत की चीजें मिल सकेंगी. साथ ही, किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका खत्म हो जाने से शोषण की संभावना भी कम हो जाएगी.