झारखंड के जेलों में होगी डिजिटल व्यवस्था, कैदियों का होगा अपना ऑनलाइन अकाउंट
झारखंड के जेलों में डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गयी है.
Published : October 12, 2025 at 11:06 PM IST
रांचीः राजधानी समेत रांची समेत झारखंड के जेलों में अब डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. इस व्यवस्था के तहत राज्यभर के जेलों में बंद कैदियों का खाता खोला जा रहा है. इस व्यवस्था के पीछे जेल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की योजना है.
क्या है व्यवस्था
झारखंड के विभिन्न जेलों में कैदियों के परिजन अब घर बैठे उन्हें जेल में ही पैसा भेज सकेंगे. यह व्यवस्था लागू होने के बाद जेल में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है. साथ ही परिजनों को कैदियों को पैसा भेजने के लिए उन्हें न तो जेल प्रशासन को रिश्वत देना पड़ेगा और न ही घंटो मुलाकाती गेट में खड़ा रहना पड़ेगा.
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि जेल के सभी कैदियों का अपना ऑनलाइन अकाउंट होगा. कैंटीन के जरिए कैदियों का ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा. जिसमें उनके परिचित घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे और उन पैसे को जरिए कैदी जेल के कैंटीन से अपनी जरूरत के समान खरीद सकेंगे.
क्या होगा फायदा
इस व्यवस्था के तहत जेलों में कैदियों के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की जा रही है. इसका उद्देश्य न केवल कैदियों की सुविधाओं में सुधार करना है, बल्कि जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाना और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाना भी है. नई व्यवस्था के तहत अब कैदियों का जेल की कैंटीन में एक डिजिटल अकाउंट खोला जाएगा.
इस अकाउंट के माध्यम से कैदी अपने लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन आदि खरीद सकेंगे. इससे पहले तक यह प्रक्रिया नकद लेनदेन पर आधारित थी, जिसमें पारदर्शिता की कमी के चलते अक्सर गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं. इसी पर अंकुश लगाने के लिए आपदा प्रबंधन और कारा विभाग की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी हई है. आने वाले कुछ महीनों में यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.
कैदियों के परिजनों को दिया जाएगा खाता का नंबर
जेल के कैंटीन में हर कैदियों का खाता रहेगा. उस खाता का नंबर कैदियों के परिजनों को भी उपलब्ध कराया जाएगा. परिजन जेल कैंटीन के इस डिजिटल अकाउंट में घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे. इससे उन्हें जेल जाकर पैसे जमा करने की झंझट से भी मुक्ति मिलेगी और कैदियों को समय पर उनकी जरूरत की चीजें मिल सकेंगी. साथ ही, किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका खत्म हो जाने से शोषण की संभावना भी कम हो जाएगी.
निजी बैंक के साथ हुआ है समझौता
आपदा प्रबंधन और कारा विभाग के साथ निजी बैंक का खाता खोलने को लेकर समझौता हुआ है. जिसके तहत इक्विपमेंट को जेल में इंस्टॉल करने का कार्य शुरू कर दिया गया है. इस एवज में बैंक को राशि भी विभाग की ओर से दी जा रही है. जेल की व्यवस्था का पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को बल दिया जा रहा है.
जेल प्रशासन को मिलेगी राहत
इस नई व्यवस्था से न केवल कैदियों को लाभ होगा, बल्कि जेल प्रशासन को भी कई स्तर पर राहत मिलेगी. एक तो कैश लेन-देन में कमी आने से हिसाब-किताब अधिक पारदर्शी और डिजिटल रिकॉर्ड आधारित हो जाएगा. इससे जेल प्रशासन की छवि में सुधार होगा और कैदियों में व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा.
जेल गेट में खुलेआम पैसों का होता है लेन-देन
झारखंड के जेलों में खुलेआम पैसों का लेन देन होता है. कैदियों को भेजने वाले हर सामान का रेट फिक्स किया है. उतना पैसा जब परिजन जेल के गेट में तैनात पुलिसकर्मियों को देते हैं उसके बाद उनका सामान कैदियों तक भेजा जाता है, यहां तक कि पैसा भेजने का भी कमीशन फिक्स है. इसकी शिकायत लगातार आपदा प्रबंधन और कारा विभाग को मिल रही है. शिकायत के आधार पर कई बार जांच भी हुई. कुछ दिन व्यवस्था ठीक रहती है. उसके बाद फिर से कमीशनखोरी की व्यवस्था लागू हो जाती है.
