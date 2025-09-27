ETV Bharat / state

दिल्ली में पानी का मीटर लगाने के लिए नहीं करना होगा इंतजार, निजी कंपनियों को काम सौंपने की तैयारी

नई दिल्ली: दिल्ली में पानी के नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली जल बोर्ड ने इस लंबित कार्य को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत मीटर लगाने का काम अब निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक यह कदम लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या और सरकारी खजाने को हो रहे राजस्व नुकसान को देखते हुए उठाया गया है.

लाखों आवेदन लंबित, राजस्व का नुकसान

दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी के मीटर लगाने के एक लाख से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं. जल मंत्री के अनुसार, इस पेंडेंसी के कारण जल बोर्ड को अनुमानित रूप से 51 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है. वर्तमान में, मीटर लगाने का कार्य जल बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों को सौंपा गया है, जिनकी संख्या घटकर लगभग 250 रह गई है, जो कि लाखों लंबित आवेदनों को देखते हुए नाकाफी है. इस अक्षमता के कारण उपभोक्ताओं को नए पानी के कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

दिल्ली में पानी के मीटर (SOURCE: ETV BHARAT)

निजी एजेंसियों को काम देने का फैसला

इस समस्या के समाधान के लिए, दिल्ली सरकार ने अब यह काम निजी एजेंसियों को सौंपने का निर्णय लिया है. जल मंत्री ने बताया कि निजी एजेंसी को कम से कम एक हज़ार कर्मचारी इस कार्य के लिए रखने होंगे. जल बोर्ड, एजेंसी को लाइसेंस देने से पहले उनके लिए कड़े नियम और शर्तें भी निर्धारित करेगा ताकि काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके. यह बदलाव नए मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन मिल सकेगा.