दिल्ली में पानी का मीटर लगाने के लिए नहीं करना होगा इंतजार, निजी कंपनियों को काम सौंपने की तैयारी

दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक राजस्व नुकसान को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

दिल्ली में पानी के मीटर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 27, 2025 at 5:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में पानी के नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं को महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दिल्ली जल बोर्ड ने इस लंबित कार्य को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत मीटर लगाने का काम अब निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा. दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक यह कदम लंबित आवेदनों की बढ़ती संख्या और सरकारी खजाने को हो रहे राजस्व नुकसान को देखते हुए उठाया गया है.

लाखों आवेदन लंबित, राजस्व का नुकसान
दिल्ली जल बोर्ड के पास पानी के मीटर लगाने के एक लाख से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं. जल मंत्री के अनुसार, इस पेंडेंसी के कारण जल बोर्ड को अनुमानित रूप से 51 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है. वर्तमान में, मीटर लगाने का कार्य जल बोर्ड द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्लंबरों को सौंपा गया है, जिनकी संख्या घटकर लगभग 250 रह गई है, जो कि लाखों लंबित आवेदनों को देखते हुए नाकाफी है. इस अक्षमता के कारण उपभोक्ताओं को नए पानी के कनेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है.

निजी एजेंसियों को काम देने का फैसला
इस समस्या के समाधान के लिए, दिल्ली सरकार ने अब यह काम निजी एजेंसियों को सौंपने का निर्णय लिया है. जल मंत्री ने बताया कि निजी एजेंसी को कम से कम एक हज़ार कर्मचारी इस कार्य के लिए रखने होंगे. जल बोर्ड, एजेंसी को लाइसेंस देने से पहले उनके लिए कड़े नियम और शर्तें भी निर्धारित करेगा ताकि काम में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके. यह बदलाव नए मीटर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा और उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन मिल सकेगा.

बिलिंग में पारदर्शिता और दक्षता पर जोर
इसके अलावा, दिल्ली जल बोर्ड पानी के बिलिंग सिस्टम में व्यापक सुधार की दिशा में भी काम कर रहा है. अनियमित और गलत मीटर रीडिंग की शिकायतों के बाद, सरकार ने बिलिंग एजेंसियों पर सख्ती दिखाते हुए गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में भी पुराने मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने की योजना पर काम चल रहा है, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति और बिलिंग में पारदर्शिता लाना है. हालांकि, जल बोर्ड की मुख्य योजना में अब नए कनेक्शनों के लिए मीटर लगाने का काम निजी कंपनियों को देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

बता दें कि इससे पहले, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जल और सीवेज सेवाओं के प्रबंधन में सुधार के लिए "वन ज़ोन वन ऑपरेटर" नामक एक नई नीति पर भी चर्चा की गई थी. इस नीति के तहत, दिल्ली को 8 जल-सेवा ज़ोन में विभाजित कर प्रत्येक ज़ोन की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों को सौंपी जानी है. हालांकि, बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि पानी की दरें और बिलिंग दिल्ली जल बोर्ड के ही नियंत्रण में रहेगी, और यह कदम पूर्ण निजीकरण नहीं, बल्कि दक्षता और गैर-राजस्व जल को कम करने की दिशा में एक प्रयास है.

