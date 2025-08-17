राजसमंद (नाथद्वारा): मेवाड़ के बहुप्रतिक्षित महाराणा प्रताप सर्किट प्रोजेक्ट के तहत हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ व उदयपुर में महाराणा प्रताप के युद्ध स्थल, जन्म स्थल, कर्म स्थल के विकास की उम्मीद जगी है. साथ ही कृष्णा सर्किट में अधूरे पड़े नाथद्वारा के प्रोजेक्ट, मेवाड़ में टूरिस्ट सर्किट के साथ अधूरे हाइवे के प्रोजेक्ट अटकने को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी नाथद्वारा पहुंची और चारों विधायकों की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के अफसरों की वन टू वन मीटिंग ली. तय समय सीमा में प्रोजेक्ट पूरे करने के सख्त निर्देश दिए. इस बैठक से भाजपा पदाधिकारियों के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी बाहर निकाल दिया गया. फिर डिप्टी सीएम ने प्रत्येक विभाग के अधिकारी को बुलाकर उनकी क्लास ली.

दरअसल उप मुख्यमंत्री रविवार शाम नाथद्वारा पहुंची और श्रीनाथजी के दर्शन बाद न्यू कॉटेज में विभिन्न विभागीय समीक्षा बैठक बुलाई. बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल, जिला कलेक्टर अरुण कुमारी हसीजा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व विभागों के कर्मचारी पहुंच गए. डिप्टी सीएम ने न्यूज कॉटेज में बैठक के लिए सभी भाजपा कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारियों को भी कक्ष से बाहर निकाल दिया. चारों विधायक विश्वराजसिंह मेवाड़, सुरेंद्रसिंह राठौड़, दीप्ति माहेश्वरी व हरिसिंह रावत की मौजूदगी में उपमुख्यमंत्री ने सबसे पहले पीडब्लूडी अधिकारियों को बुलाया. फिर अलग-अलग विभाग के अफसरों की बैठक ली और राजसमंद जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली. लंबित कामकाज को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की.

महाराणा प्रताप सर्किट को लेकर डिप्टी सीएम ने कही ये बात (ETV Bharat Rajsamand)

पढ़ें: उप मुख्यमंत्री दीया बोलीं- हमें विरासत में मिली टूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त स्कूल भवन - DEPUTY CM DIYA KUMARI

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने महाराणा प्रताप सर्किट परियोजना के तहत महाराणा प्रताप से संबंधित उदयपुर संभाग के सभी स्थलों को शामिल करते हुए डीपीआर बनाने पर चर्चा की. साथ ही नाथद्वारा में अधूरे पड़े श्रीकृष्णा सर्किट को लेकर केन्द्र सरकार से वार्ता करने की बात कही. राजसमंद जिले में फोरलेन पर अधूरे ओवरब्रिज प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के पीडब्लूडी व एनएचएआई अफसरों को खास निर्देश दिए. इस तरह अलग-अलग विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक का दौर देर रात तक जारी रहा.