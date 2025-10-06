ETV Bharat / state

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज, 56 घाटों पर जगमगाएंगे 26 लाख दीपक, 30 हजार वालंटियर रहेंगे तैनात

राम की पैड़ी पर इस बार भी होगा भव्य आयोजन, घाटों की साफ-सफाई और मार्किंग आदि शुरू.

दीपोत्सव की तैयारी तेज
दीपोत्सव की तैयारी तेज (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 6, 2025

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में 18 से 20 अक्टूबर तक दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम होगा. राम की पैड़ी पर 26 लाख दीपों को बिछाए जाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है. जो नया विश्व कीर्तिमान बनाएंगी. अवध विश्वविद्यालय के 30000 वॉलिंटियर इस कार्य को संपन्न करेंगे, लेकिन उसके पूर्व घाटों पर मार्किंग का कार्य शुरू हो गया है.

दीपोत्सव के लिए बनाए गए नोडल अधिकारी प्रोफेसर संत शरण मिश्र ने बताया कि स्वयं की देखरेख में घाटों की साफ-सफाई के बाद मार्किंग का कार्य प्रारंभ करा दिया गया है. उन्होंने बताया कि दीयों की सुंदर सजावट के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 4.5 स्क्वायर फीट का क्षेत्र चिह्नित किया जा रहा है. जबकि श्रद्धालुओं के आवागमन हेतु ढाई फीट का रास्ता छोड़ा गया है.

56 घाटों पर सजेगी दीयों की अलौकिक छटा: उन्होंने बताया कि दीपोत्सव के लिए कुल 56 घाटों की पहचान की गई है, जिन पर लाखों दीपों की ज्योति से अयोध्या जगमगाएगी. मार्किंग कमेटी के संयोजक डॉ. रंजन सिंह (विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी) एवं उनकी टीम यह कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा कर लेंगी.

तीस हजार स्वयंसेवक देंगे गति: प्रोफेसर संत शरण मिश्र ने बताया कि दीपोत्सव के सफल संचालन हेतु तीस हजार स्वयंसेवकों का ऑनलाइन पंजीकरण अंतिम चरण में है. साथ ही शीघ्र ही दीपों की आपूर्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी. यह भव्य दीपोत्सव न केवल अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को विश्व पटल पर और उजागर करेगा, बल्कि राम की नगरी प्रकाश की नगरी का संदेश एक बार फिर संपूर्ण विश्व तक पहुंचाएगा.

