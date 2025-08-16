रामगढ़: दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उनका संस्कार भोज आज रामगढ़ के नेमरा गांव में हो रहा है. इस भोज में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है. इसके साथ ही केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होने की बात कही जा रही है. इसे देखते हुए नेमरा में सुरक्षा समेत सभी इंतजाम किए गए हैं.

सारी तैयारी पूरी

संस्कार भोज के लिए अलग-अलग जगहों पर पांच बड़े पंडाल बनाए गए हैं. इन पंडालों में भोजन परोसा जाएगा. लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं. इन पंडालों के बाहर गुरुजी की तस्वीर भी लगाई जाएगी, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. संस्कार भोज सुबह 11 बजे से शुरू होगा.

रामगढ़ और रांची से आने वाली सड़क के दोनों ओर गुरुजी के बड़े-बड़े कटआउट लगाए गए हैं. सिल्ली मोड़ से नेमरा तक लगभग 10 किलोमीटर तक इस सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं. ताकि रात में अंधेरा न रहे और आने-जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. इतना ही नहीं, बिजली गुल होने पर अत्याधुनिक जनरेटर से सब कुछ रोशन रहेगा.

जननायक स्मृति शेष दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संस्कार भोज में राजनाथ सिंह, रामदेव, रेवंत रेड्डी और आरके आनंद का आना तय है, क्योंकि सेना का हेलीकॉप्टर कई बार इस इलाके में उतर चुका है. बाबा रामदेव सबसे पहले आने वाले बताए जा रहे हैं. इन वीवीआईपी के अलावा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और यूपी के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री संजीव कुमार गोंड भी आएंगे. कांग्रेस के कई बड़े नेता, पश्चिम बंगाल और पंजाब के सीएम समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधियों के आने की संभावना है.

मुख्यमंत्री के पैतृक घर से दो से तीन किलोमीटर की दूरी पर बाइक पार्किंग और लुकैयाटांड़ में छह बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. करीब चार हजार वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है. नेमरा गांव में वीवीआईपी लोगों के लिए लगभग 50 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है. लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, दर्जनों आईपीएस और पांच दर्जन से ज़्यादा डीएसपी अलग-अलग चौकियों पर तैनात किए गए हैं. साथ ही, उनकी निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं ताकि संस्कार भोज में आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

सुरक्षा में तैनात 40 डीएसपी

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया है कि नेमरा की सुरक्षा के लिए एक आईजी रैंक के अधिकारी को नोडल बनाया गया है. सुरक्षा के मद्देनजर नौ आईपीएस अधिकारियों के साथ 40 डीएसपी भी तैनात किए गए हैं. यातायात व्यवस्था के लिए विशेष तैयारी की गई है. बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, वहीं वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं. सुरक्षा और यातायात को लेकर कोई समस्या न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

रांची से रामगढ़ ट्रैफिक रूट में बदलाव

दूसरी ओर, रांची ट्रैफिक पुलिस ने भी 16 अगस्त को रांची से रामगढ़ जाने वाले रास्ते के लिए यातायात मार्ग में बदलाव किया है. 16 अगस्त को रांची के ओरमांझी ब्लॉक चौक से सिकदरी होते हुए गोला जाने वाली सड़क पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. 16 अगस्त को सिल्ली-मुरी होते हुए गोला जाने वाली सड़क पर सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक सभी छोटे-बड़े मालवाहक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

संस्कार भोज में ये मंत्री होंगे शामिल

बताया जा रहा है कि संस्कार भोज में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योग गुरु बाबा रामदेव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आरके आनंद के शामिल होने की संभावना है.

अब तक ये मंत्री पहुंच चुके हैं नेमरा

अब तक राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, फिल्म निर्देशक प्रकाश झा, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव कमलेश, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, अर्जुन मुंडा, बिहार के कई मंत्री समेत राज्य के सभी मंत्री, विधायक, सांसद सीपी चौधरी, सांसद मनीष जायसवाल, पूर्व सांसद गिरिनाथ सिंह समेत कई अन्य नेताओं ने नेमरा पहुंचकर दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की है.

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 10 दिनों से पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अपने पिता शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने दशकर्म संस्कार में अपना मुंडन करवाया. वे पिछले 10 दिनों से नेमरा में ही रह रहे हैं. इस दौरान वे रोजाना कई लोगों से मिल भी रहे हैं.

