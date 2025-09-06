सरिस्का टाइगर रिजर्व आने के लिए हो जाएं तैयार, जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू

सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह के बाद 2 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुल रहा है.
अलवर: एनसीआर के एकमात्र टाइगर रिजर्व सरिस्का में तीन माह बाद फिर से सफारी की शुरूआत होगी. मानसून के तीन माह के ब्रेक के बाद आगामी 2 अक्टूबर से पर्यटकों को सफारी का आनंद मिलेगा. हालांकि पर्यटन सीजन की शुरुआत 1 अक्टूबर से होती है, लेकिन 1 अक्टूबर को बुधवार के अवकाश के चलते 2 अक्टूबर से सफारी शुरू होगीं. इसके लिए सरिस्का प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. साथ ही सफारी के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग की शुरुआत भी हो चुकी है.
सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में पर्यटन सीजन की शुरुआत अक्टूबर से होगी, इसके लिए तैयारी की जा रही है. पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की विंडो खुल गई है, जहां से पर्यटक अपनी सुविधा अनुसार तारीख व समय के लिए बुकिंग कर सकते है. उन्होंने बताया कि सरिस्का में तीन माह के लिए पर्यटन गतिविधियों पर रोक रहती है. जिससे कि वन्यजीवों को प्राकृतिक वातावरण में विचरण का पूरा अवसर मिल सके. इस दौरान पार्क व सफारी ट्रैक की मरम्मत, वॉच टावर का निरीक्षण, अन्य व्यवस्थाओ को अंतिम रूप दिया जाता है.
सफारी के दौरान पर्यटकों को दिखाई देंगे वन्य जीव : सरिस्का टाइगर रिजर्व में मानसून ब्रेक के बाद शुरू होने वाली पर्यटन गतिविधियों में सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ, बाघिन के अलावा तेंदुआ, भालू, लक्कड़बग्गा, सियार, सांभर, चीतल सहित विभिन्न प्रकार के पक्षियों का दीदार होगा. सरिस्का टाइगर रिजर्व में बढ़ती बाघों की संख्या के चलते पर्यटकों को गत वर्षों में बाघों की अच्छी साईटिंग भी हो रही है, जिसके चलते हर वर्ष हजारों पर्यटक यहां सफारी के लिए पहुंचते हैं. वर्तमान में सरिस्का में टाइगर्स की संख्या 48 है.
पहले ही दिन अच्छी हाउसफुल की उम्मीद : सरिस्का टाइगर रिजर्व में 2 अक्टूबर को सफारी के लिए हाउसफुल रहने की उम्मीद है. इसका कारण है कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व है, इस दौरान अवकाश रहेगा, जिसके चलते अच्छी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है. सरिस्का में सफारी के लिए 30 वाहनों की उपलब्धता है, इसमें 17 जिप्सी व 13 कैंटर शामिल है.
पर्यटक करवा रहे सफारी का स्लॉट बुक : सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग की विंडो खुलने के साथ ही पर्यटकों ने अपने स्लॉट बुक करवाने की शुरुआत भी कर दी है. सरिस्का में सफारी के पहले ही दिन सुबह की पारी के लिए 14 व शाम की पारी में 12 से ज्यादा जिप्सी की बुकिंग पर्यटकों द्वारा करवाई गई है.
अच्छी बारिश से जलस्रोत हुए लबालब : जिले में मानसून के दौरान हो रही अच्छी बारिश के चलते नदी, नालों के साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व के जल स्रोतों में भी अपनी अच्छी मात्रा में पहुंचा है. जिसके चलते वन्यजीवों को भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी. साथ ही बारिश के बाद जंगल में हुई हरियाली भी पर्यटकों को आकर्षित करेगी.