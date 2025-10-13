ETV Bharat / state

लुगू बुरु घांटा बाड़ी राजकीय महोत्सव 2025 की तैयारी शुरू, संथालियों के सबसे बड़े धर्मस्थल पर पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु

बोकारो में राजकीय महोत्सव 2025 की तैयारी शुरू करने को लेकर एसपी और डीसी ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की.

राजकीय महोत्सव की तैयारी पर चर्चा (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 5:27 PM IST

बोकारो: ललपनिया स्थित लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गढ़ में आयोजित होने वाले राजकीय महोत्सव 2025 की तैयारी शुरू हो गई है. दरसअल यह उत्सव जिले के गोमिया प्रखंड में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाता है. इस साल 4-5 नवंबर को दो दिवसीय महोत्सव आयोजित होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर डीसी अजय नाथ झा, एसपी हरविंदर सिंह ललपनिया पहुंचे और पूजा समिति के सदस्यों के साथ मैराथन बैठक की है.

पारंपरिक पूजा कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए प्रशासनिक हस्तक्षेप

बैठक के दौरान पूजा समिति अध्यक्ष बाबुली सोरेन द्वारा जिला प्रशासन से पारंपरिक पूजा कार्यक्रम पर हस्तक्षेप नहीं करने, पूर्व के सालों की बकाया राशि भुगतान करने सहित कई मांग रखी और कई विषयों पर आपत्तियां जताई. डीसी ने पूजा समिति की मांगों पर सहमति जताते हुए पूजा समिति की अगुवाई में महोत्सव संपन्न कराने, पूजा समिति के पूर्व की बकाया राशि जल्द से जल्द भुगतान करने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस साल समिति के मार्गदर्शन में महोत्सव संपन्न किया जाएगा.

राजकीय महोत्सव की तैयारी को लेकर चर्चा (Etv bharat)

आवश्यकता पड़ी तो शांतिपूर्ण संपन्नता के लिए मुख्यालय से अतिरिक्त बल की भी मांग की जाएगी: हरविंदर सिंह, एसपी

बता दें कि ललपनिया स्थित लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गढ़ में प्रत्येक वर्ष संथाल आदिवासियों के इस धार्मिक महोत्सव पर आयोजित होने वाले धर्मसभा में देश-विदेश के लाखों संथाल आदिवासी धर्मावलंबी शामिल होकर अपनी धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत, ओल चिकी लिपि भाषा संरक्षण, शैक्षणिक प्रणाली सुधार, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास के साथ- साथ कई दूसरे विषयों पर हर साल मंथन करते हैं.

संथाल आदिवासियों का धार्मिक महोत्सवLUGUBURU GHANTABARI DHOROMGARHबोकारो में राजकीय महोत्सव 2025STATE FESTIVAL 2025 PREPARATIONSSTATE FESTIVAL 2025 IN BOKARO

