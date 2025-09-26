ETV Bharat / state

एचईसी शालीमार बाजार में भव्य होगा रावण दहन, पूजा समिति सदस्यों ने स्वास्थ्य और कृषि मंत्री को किया आमंत्रित

रांची में एचईसी शालीमार बाजार में रावण दहन की तैयारी जोरों पर है.

Preparations for Ravan Dahan program at HEC Shalimar Bazar in Ranchi
स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित करते विजयादशमी रावण दहन समिति के सदस्य (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 7:16 PM IST

रांचीः विजयादशमी के मौके पर होनेवाले रावण दहन की तैयारी इन दिनों जोरों पर है. रांची के मोरहाबादी मैदान के अलावा अरगोड़ा और धुर्वा के एचईसी शालीमार बाजार में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी चल रही है.

साल 1968 से चली आ रही इस परंपरा को इस बार आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा. इन तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और विजयादशमी रावण दहन समिति एचईसी के मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दूबे ने बताया कि इस वर्ष भी परंपरा के अनुरूप 2 अक्टूबर को शालीमार बाजार एचईसी धुर्वा में धूमधाम से विजयादशमी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

जानकारी देते विजयादशमी रावण दहन समिति के मुख्य संरक्षक (ETV Bharat)

इस अवसर पर रावण, कुम्भकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन कर असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म का विजय का संदेश दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह आयोजन 1968 से लगातार होता आ रहा है और झारखंड एवं राजधानी रांची का सबसे पुराना रावण दहन है, जिसमें हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं.

आतिशबाजी होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र

एचईसी में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज शुक्रवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी से मुलाकात कर उन्हें समारोह में शामिल होने का आमंत्रित किया गया. आलोक दूबे ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सहमति प्रदान की है.

Preparations for Ravan Dahan program at HEC Shalimar Bazar in Ranchi
कृषि मंत्री को आमंत्रित करते विजयादशमी रावण दहन समिति के सदस्य (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि रावण दहन असत्य, अहंकार और अन्याय पर सत्य की विजय का प्रतीक है. इस अवसर पर आयोजित आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरे आयोजन की भव्यता को और बढ़ाते हैं. उन्होंने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से व्यापक सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.

समिति के अध्यक्ष संजीत यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और लोहरदगा विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव सहित कई विशिष्ट अतिथियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बारिश से थोड़ी कठिनाई आ रही है पर प्रशासन और समिति के सहयोग से इस बार का आयोजन और भी भव्य होगा.

