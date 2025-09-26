ETV Bharat / state

एचईसी शालीमार बाजार में भव्य होगा रावण दहन, पूजा समिति सदस्यों ने स्वास्थ्य और कृषि मंत्री को किया आमंत्रित

स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित करते विजयादशमी रावण दहन समिति के सदस्य ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 26, 2025 at 7:16 PM IST 2 Min Read