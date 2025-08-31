ETV Bharat / state

दिल्ली में शुरू हुई रामलीला की तैयारियां, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू - PREPARATIONS FOR RAMLILA BEGAN

कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि इस बार रामलीला का मंच केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनेगा.

कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता, सांसद प्रवीण संडेलवाल व अन्य गणमान्य व्यक्ति हुए उपस्थित
कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता, सांसद प्रवीण संडेलवाल व अन्य गणमान्य व्यक्ति हुए उपस्थित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 31, 2025 at 8:08 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में हर साल धूमधाम से रामलीला का आयोजन होता है. यहां छोटी बड़ी करीब 400 से अधिक रामलीलाएं होती है, जिसमें लालकिले के सामने होने वाली भव्य लीलाएं भी शामिल हैं. इस बार 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा. रामलीला कमेटियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. दिल्ली की प्रमुख लव कुश रामलीला कमेटी और श्री धार्मिक लीला कमेटी की तरफ से रविवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई. इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया.

लव कुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि भूमि पूजन के साथ रामलीला की तैयारियों शुरू हो गई है. मैदान में मंच बनने की तैयारियां शुरू हो गई है. इस बार रामलीला का मंच केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. इसके अलावा इसमें और भी नहीं चीजें जोड़ी जाएंगी. कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया. इस अवसर पर वृंदावन, मथुरा और दिल्ली के विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार और विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना सम्पन्न कराई.

सुभाष गोयल, लव कुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी (ETV Bharat)

लव कुश रामलीला कमेटी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है. यह न केवल प्रभु श्रीराम की लीला का मंचन करती है, बल्कि सामाजिक सेवा और जनहित के कार्यों में भी सक्रिय है। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रामलीलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए. इसके लिए सभी परमिशन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा.- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री

किया जाएगा सीधा प्रसारण: वहीं लव कुश रामलीला कमेटी के अर्जुन कुमार ने दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रामलीलाओं के लिए पुलिस लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त करना और डीडीए द्वारा मेले हेतु 25–40% ग्राउंड का आवंटन, कलाकारों और आयोजकों के लिए बड़ी राहत है. उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष रामलीला हाईटेक डिजिटल मंचन के साथ होगी. लगभग 100 देशी-विदेशी टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) किया जाएगा. इस बार बॉलीवुड के लगभग 40 फिल्म कलाकार मंचन करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान पूजन अर्चन करते सीएम रेखा गुप्ता
कार्यक्रम के दौरान पूजन अर्चन करते सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

ये गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित: वहीं श्री धार्मिक लीला कमेटी के प्रवक्ता रवि जैन ने बताया, कमेटी ने रामलीला मंचन करते हुए 101 वर्ष गए हैं. इस मौके पर नेताओं ने कहा कि रामलीला मंचन कराना एक सराहनी कदम है. भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी व मीरा कुमार, सांसद प्रवीण खंडेलवाल व बांसुरी स्वराज, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महापौर राजा इकबाल सिंह, विधायक पुनरदीप सिंह साहनी, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह साहनी, पूर्व पार्षद अशोक जैन के अलावा फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह (रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे), समेत बड़ी संख्या में अनेक नेताओं ने भगवान राम के दरबार की पूजा अर्चना की.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में दो नये बॉयो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए DPCC को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

रामलीला के लिए DDA के नए नियम, ग्राउंड बुकिंग को लेकर रामलीला कमेटी के आयोजकों ने कही ये बातें

नई दिल्ली: दिल्ली में हर साल धूमधाम से रामलीला का आयोजन होता है. यहां छोटी बड़ी करीब 400 से अधिक रामलीलाएं होती है, जिसमें लालकिले के सामने होने वाली भव्य लीलाएं भी शामिल हैं. इस बार 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा. रामलीला कमेटियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. दिल्ली की प्रमुख लव कुश रामलीला कमेटी और श्री धार्मिक लीला कमेटी की तरफ से रविवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई. इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया.

लव कुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि भूमि पूजन के साथ रामलीला की तैयारियों शुरू हो गई है. मैदान में मंच बनने की तैयारियां शुरू हो गई है. इस बार रामलीला का मंच केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. इसके अलावा इसमें और भी नहीं चीजें जोड़ी जाएंगी. कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया. इस अवसर पर वृंदावन, मथुरा और दिल्ली के विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार और विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना सम्पन्न कराई.

सुभाष गोयल, लव कुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी (ETV Bharat)

लव कुश रामलीला कमेटी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है. यह न केवल प्रभु श्रीराम की लीला का मंचन करती है, बल्कि सामाजिक सेवा और जनहित के कार्यों में भी सक्रिय है। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रामलीलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए. इसके लिए सभी परमिशन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा.- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री

किया जाएगा सीधा प्रसारण: वहीं लव कुश रामलीला कमेटी के अर्जुन कुमार ने दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रामलीलाओं के लिए पुलिस लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त करना और डीडीए द्वारा मेले हेतु 25–40% ग्राउंड का आवंटन, कलाकारों और आयोजकों के लिए बड़ी राहत है. उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष रामलीला हाईटेक डिजिटल मंचन के साथ होगी. लगभग 100 देशी-विदेशी टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) किया जाएगा. इस बार बॉलीवुड के लगभग 40 फिल्म कलाकार मंचन करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान पूजन अर्चन करते सीएम रेखा गुप्ता
कार्यक्रम के दौरान पूजन अर्चन करते सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

ये गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित: वहीं श्री धार्मिक लीला कमेटी के प्रवक्ता रवि जैन ने बताया, कमेटी ने रामलीला मंचन करते हुए 101 वर्ष गए हैं. इस मौके पर नेताओं ने कहा कि रामलीला मंचन कराना एक सराहनी कदम है. भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी व मीरा कुमार, सांसद प्रवीण खंडेलवाल व बांसुरी स्वराज, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महापौर राजा इकबाल सिंह, विधायक पुनरदीप सिंह साहनी, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह साहनी, पूर्व पार्षद अशोक जैन के अलावा फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह (रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे), समेत बड़ी संख्या में अनेक नेताओं ने भगवान राम के दरबार की पूजा अर्चना की.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली में दो नये बॉयो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए DPCC को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

रामलीला के लिए DDA के नए नियम, ग्राउंड बुकिंग को लेकर रामलीला कमेटी के आयोजकों ने कही ये बातें

For All Latest Updates

TAGGED:

BHOOMI PUJAN FOR RAMLEELA IN DELHILUV KUSH RAMLEELA COMMITTEEश्री धार्मिक लीला कमेटी दिल्लीCM REKHA GUPTAPREPARATIONS FOR RAMLILA BEGAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.