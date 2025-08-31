नई दिल्ली: दिल्ली में हर साल धूमधाम से रामलीला का आयोजन होता है. यहां छोटी बड़ी करीब 400 से अधिक रामलीलाएं होती है, जिसमें लालकिले के सामने होने वाली भव्य लीलाएं भी शामिल हैं. इस बार 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन किया जाएगा. रामलीला कमेटियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है. दिल्ली की प्रमुख लव कुश रामलीला कमेटी और श्री धार्मिक लीला कमेटी की तरफ से रविवार को भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई. इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया.

लव कुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष गोयल ने बताया कि भूमि पूजन के साथ रामलीला की तैयारियों शुरू हो गई है. मैदान में मंच बनने की तैयारियां शुरू हो गई है. इस बार रामलीला का मंच केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा. इसके अलावा इसमें और भी नहीं चीजें जोड़ी जाएंगी. कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया. इस अवसर पर वृंदावन, मथुरा और दिल्ली के विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार और विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना सम्पन्न कराई.

सुभाष गोयल, लव कुश रामलीला कमेटी के जनरल सेक्रेटरी (ETV Bharat)

लव कुश रामलीला कमेटी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है. यह न केवल प्रभु श्रीराम की लीला का मंचन करती है, बल्कि सामाजिक सेवा और जनहित के कार्यों में भी सक्रिय है। दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रामलीलाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए. इसके लिए सभी परमिशन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा.- रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री

किया जाएगा सीधा प्रसारण: वहीं लव कुश रामलीला कमेटी के अर्जुन कुमार ने दिल्ली सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रामलीलाओं के लिए पुलिस लाइसेंस प्रक्रिया समाप्त करना और डीडीए द्वारा मेले हेतु 25–40% ग्राउंड का आवंटन, कलाकारों और आयोजकों के लिए बड़ी राहत है. उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष रामलीला हाईटेक डिजिटल मंचन के साथ होगी. लगभग 100 देशी-विदेशी टीवी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण (लाइव टेलीकास्ट) किया जाएगा. इस बार बॉलीवुड के लगभग 40 फिल्म कलाकार मंचन करेंगे.

कार्यक्रम के दौरान पूजन अर्चन करते सीएम रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

ये गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित: वहीं श्री धार्मिक लीला कमेटी के प्रवक्ता रवि जैन ने बताया, कमेटी ने रामलीला मंचन करते हुए 101 वर्ष गए हैं. इस मौके पर नेताओं ने कहा कि रामलीला मंचन कराना एक सराहनी कदम है. भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी, मुख्तार अब्बास नकवी व मीरा कुमार, सांसद प्रवीण खंडेलवाल व बांसुरी स्वराज, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, महापौर राजा इकबाल सिंह, विधायक पुनरदीप सिंह साहनी, पूर्व विधायक प्रहलाद सिंह साहनी, पूर्व पार्षद अशोक जैन के अलावा फिल्म अभिनेता बिंदु दारा सिंह (रामलीला में हनुमान जी की भूमिका निभाएंगे), समेत बड़ी संख्या में अनेक नेताओं ने भगवान राम के दरबार की पूजा अर्चना की.

