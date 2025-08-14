नई दिल्ली/नोएडा: भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं. मंदिरों, सेक्टरों, सोसाइटियों और गांवों में सजावट और आयोजन को अंतिम रूप दिया जा रहा है. मुख्य आयोजन नोएडा के सेक्टर 33 स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित होगा. ज्वाइंट सीपी (लॉ एंड ऑडर) डॉ. राजीव नारायण मिश्र, डीसीपी नोएडा जोन यमुना प्रसाद समेत अन्य अधिकारियों ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया. मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी: ज्वाइंट सीपी डॉ. राजीव नारायण मिश्र अन्य अधिकारियों के साथ इस्कॉन मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर की बारीकी से जांच कराई. उन्होंने सुरक्षा, यातायात एवं श्रद्धालु प्रबन्धन से जुड़े आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि स्थल निरीक्षण किया गया है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस प्रकार से श्रद्धालु यहां पर आएंगे.

डॉ. राजीव नारायण मिश्र, ज्वाइंट सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) (ETV Bharat)

मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण: ज्वाइंट सीपी (लॉ एंड ऑडर) डॉ. राजीव नारायण मिश्र ने कहा कि स्थानीय थानों, पीसीआर, पीआरवी से लेकर खुफिया विभाग के अधिकारी भी धार्मिक स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा के मद्देनजर सक्रिय रहें. उन्होंने मंदिर के बाहर तैयारी कर रहे कर्मचारियों को पहचान पत्र भी साथ रखने के लिए कहा.

भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात: राजीव नारायण मिश्र ने कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर आगामी त्योहारों तक हर छोटे-बड़े इनपुट पर पैनी नजर रखने को कहा गया है. पुलिस कर्मियों की बार्डर एरिया से लेकर माल मल्टीप्लेक्स व मेट्रो स्टेशन पर ड्यूटी लगाई जाए. बम व डॉग स्क्वायड के साथ सभी स्थलों की जांच की जाए.





यह भी पढ़ें: