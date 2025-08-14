ETV Bharat / state

रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी पूरी, मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल सुबह 9 बजे फहराएंगे तिरंगा

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होने वाले राजकीय समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है.

मोरहाबादी मैदान, रांची
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025

रांची: देश 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची और दुमका में होने वाले राजकीय समारोह की तैयारी पूरी हो गई है. ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे.

परंपरा के अनुसार हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करते रहे हैं. जबकि राज्यपाल दुमका के पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन फहराते हैं. लेकिन इस बार गुरुजी शिबू सोरेन के निधन की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्रधर्म का पालन करने में व्यस्त हैं. ऐसे में मोरहाबादी में झंडोत्तोलन राज्यपाल करेंगे. इस मौके पर राज्यपाल के हाथों विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जायेगा.

झंडोत्तोलन का समय घोषित
स्थान समय
मोरहाबादी सुबह 9 बजे
झारखंड हाईकोर्ट सुबह 9.30 बजे
झारखंड विधानसभा सुबह 9.30 बजे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ऑफिस सुबह 10 बजे


सज धजकर मोरहाबादी मैदान तैयार

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले राजकीय समारोह के लिए मोरहाबादी मैदान सज धजकर तैयार है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार के अनुसार, 15 अगस्त को होने वाले राजकीय समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों के साथ साथ मीडिया गैलरी से लेकर विशिष्ट अतिथियों के लिए भी जो आवश्यक तैयारी होती है. वह पूरी कर ली गई है कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए अलग-अलग द्वार बनाए गए हैं.

मेरी आम लोगों से अपील है कि कार्यक्रम के दौरान शांति एवं अनुशासन बनाए रखें. जिससे इस पर्व की गरिमा बनी रहे. झंडोत्तोलन कार्यक्रम सुबह 9 बजे होगा, इसलिए समय से पूर्व आकर अपना निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं: आनंद कुमार, उप निदेशक, पीआरडी

कार्यक्रम में मर्यादा को बनाए रखने में सहयोग की अपील

पीआरडी के उप निदेशक आनंद कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान निरीक्षण के क्रम में फोटोग्राफी करने वाले प्रतिनिधि मैदान में इधर-उधर भाग दौड़ ना करें. बल्कि उनके लिए निर्धारित गैलरी से ही फोटोग्राफी करें और कार्यक्रम की मर्यादा को बनाने में सहयोग करें. बहरहाल स्वाधीनता दिवस के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं.

जानकारी देते संवाददाता भुवन किशोर झा
