रांची/जमशेदपुर: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है. मंगलवार 2 सितंबर 2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी.

6 महीने अंदर होगा उपचुनाव: सीईओ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रावधान के अनुसार विधानसभा क्षेत्र में हुई रिक्ति के लिए जारी अधिसूचना के 6 महीने के भीतर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराया जाना है. इसके तहत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों, एईआरओ, ईआरओ, डीईओ के कार्यालय में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है. साथ ही संबंधित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दी गई है.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है. जिसके बाद उस विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 300 हो गई है. इस हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक और अन्य नियमानुसार कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया कि ​प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 2 सितंबर यानी आज किया जा रहा है, इस हेतु ​दावा एवं आपत्ति जमा करने की अवधि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु फॉर्म–6, हटाने हेतु फॉर्म–7 और संशोधन के लिए फॉर्म–8 जमा किया जा सकता है.

29 सितंबर को होगा वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन

घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांच लें. साथ ही जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे संबंधित फॉर्म को भरकर अपना नाम अवश्य जुड़वां लें एवं उप चुनाव में अपनी भागीदारी निभायें.

इस मौके पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता भी उपस्थित थे. आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के असामयिक निधन की वजह से यह सीट खाली हो गई है, जहां उपचुनाव कराने की तैयारी चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है.

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू

वहीं जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि घाटशिला उपचुनाव के लिए 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि एक सितंबर 2025 तक योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के झामुमो विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का 16 अगस्त 2015 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था. वे जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास के बाथरूम में गिर गए थे. जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया गया था. रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है.

जानकारी देते पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने दी जानकारी

पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय सभागार में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि घाटशिला विधानसभा में 291 मतदान केंद्र थे, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने के कारण कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. उन्होंने बताया कि संयुक्त प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है. दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 तक चलेगी. इनके निस्तारण की तिथि 25 सितंबर तय की गई है. 1 सितंबर 2025 तक मतदान के लिए योग्य नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल के लिए आवेदन कर सकते हैं. अंतिम मतदाता सूची 29 सितंबर 2025 को जारी की जाएगी.

चार मतदान केंद्र बदले गए

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पुरानी जर्जर इमारतों के कारण चार मतदान केंद्र बदले गए हैं. जिनमें मतदान केंद्र संख्या 51 को पंचायत भवन, गोपालपुर मतदान केंद्र संख्या 110 को प्राइमरी स्कूल, दुबराजपुर मतदान केंद्र संख्या 119 को सरकारी प्राथमिक विद्यालय, महताम मतदान केंद्र संख्या 131 को उन्नत उच्च विद्यालय सुंदरडीह (कक्ष संख्या-2)

9 नए मतदान केंद्र बनाए गए

इसके अलावा जिन मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक थी, वहां भीड़ कम करने के लिए नौ नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें चार घाटशिला, तीन मुसाबनी , एक धालभूमगढ़ और एक घोराबंधा में है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 2,51,367 मतदाता हैं. जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,050 है. नए मतदाताओं के जुड़ने से मतदाताओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है.

