ETV Bharat / state

बिलासपुर में अरपा तट पर छठ पूजा की तैयारी, समिति ने कहा- एशिया के सबसे बड़े छठ घाट में होगा भव्य आयोजन

बिलासपुर में छठ पर्व की तैयारी को लेकर समिति ने बैठक की.

Preparations for Chhath Puja 2025
बिलासपुर में अरपा तट पर छठ पूजा की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. बिलासपुर में भी सबसे बडे तोरवा छठ घाट पर पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच और भोजपुरी समाज की ओर से बैठक आयोजित की गई. इस दौरान कार्यक्रम को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. छठ पर्व 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. 4 दिवसीय छठ महापर्व को इस वर्ष बिलासपुर में अब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन बनाने का संकल्प लिया है. समिति ने बताया कि, इस साल करीब 60 हज़ार श्रद्धालु जुटेंगे.

समिति ने कहा- एशिया के सबसे बड़े छठ घाट में होगा भव्य आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एशिया का सबसे बड़ा घाट: समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि तोरवा छठ घाट एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट है. इसके महत्व को देखते हुए देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा में शामिल होने आते हैं. इस साल लगभग भी 50-60 हजार की जनसंख्या में सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए इस घाट में श्रद्धाल पहुंचेंगे. समिति के लोगों ने कहा कि अरपा नदी तट पर आयोजित होने वाले छठ महापर्व को सुरक्षित, स्वच्छ और भव्य बनाना ही उनका मुख्य उद्देश्य है. छठ महापर्व की शुरुआत 27 अक्टूबर को नहाए-खाए से होगी, जिसके बाद खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य दिया जाएगा.

Preparations for Chhath Puja 2025
समिति ने कहा- एशिया के सबसे बड़े छठ घाट में होगा भव्य आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी

  • सुरक्षा व्यवस्था: घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.
  • सफाई और सुविधा: घाट की साफ-सफाई, शुद्ध जल की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निर्माण किया जाएगा.
  • पार्किंग और प्रबंधन: लोगों को असुविधा से बचाने के लिए पार्किंग व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और खोया-पाया केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे.
  • खास सुविधा: वीवीआईपी और वीआईपी गेट्स के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी.
  • सरकारी सहयोग: इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.

पहले की तुलना में इस साल पार्किंग स्थल में कुछ कमी आई है, लेकिन इसे व्यवस्थित कर लिया जाएगा. सभी से सहयोग की अपील करते हैं- समाज सेवक प्रवीण झा

इस साल बिलासपुर में छठ महापर्व के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसके कारण यह आयोजन और भी ज्यादा खास होने वाला है. हालाँकि अभी विशेष कार्यक्रम की जानकारी सामने नहीं आई है.

पूजा स्पेशल ट्रेन : रेलवे का यात्रियों का फेस्टिव सीजन तोहफा, 78 हजार कंफर्म सीट उपलब्ध
छठ पूजा स्पेशल ट्रेन: त्योहार में लोगों को पहुंचाने के लिए रेल मंडल ने की खास तैयारी
वाट्सएप के जमाने में एक बुजुर्ग हाथों से पत्र लिखकर देते हैं शुभकामना संदेश, लोगों ने कहा- इससे अपनापन लगता है

For All Latest Updates

TAGGED:

ARPA RIVER BILASPURASIA LARGEST CHHATH GHATबिलासपुर में अरपा तटछठ पूजा की तैयारीPREPARATIONS FOR CHHATH PUJA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.