उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने घाटशिला में कराया SIR, 4,000 से अधिक नए मतदाताओं का नाम जुड़ा

पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( Etv Bharat )

जमशेदपुरः झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है. 4000 से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है. चुनाव को लेकर 10 सीआरपीएफ कंपनी का प्रस्ताव भेजा गया है.

जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं.

जानकारी देते जिला निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे. उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है जिसे लेकर उपचुनाव कराया जा रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान घाटशिला में उपचुनाव होने का अनुमान है.

पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि 1 जुलाई से मतदाता पुननिरीक्षण का काम शुरू किया गया था जिसके तहत कई नये मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हुए तथा जांच के बाद वर्तमान में 4456 नये मतदाताओं के नाम जोड़े गये हैं.

पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाता से कम

नए मतदाता के नाम जोड़ने के बाद अब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 255823 हो गई है जिसमें 124899 पुरुष मतदाता और 130921 महिला मतदाता हैं जबकि थर्ड जेंडर वाले मतदाताओं की संख्या 3 है.