ETV Bharat / state

उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने घाटशिला में कराया SIR, 4,000 से अधिक नए मतदाताओं का नाम जुड़ा

जमशेदपुर के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम भी जुड़ गए हैं.

GHATSHILA BY ELECTION 2025
पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 2:42 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जमशेदपुरः झारखंड के जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है. 4000 से ज्यादा नए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है. चुनाव को लेकर 10 सीआरपीएफ कंपनी का प्रस्ताव भेजा गया है.

जमशेदपुर लोकसभा के अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं.

जानकारी देते जिला निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे. उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है जिसे लेकर उपचुनाव कराया जा रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान घाटशिला में उपचुनाव होने का अनुमान है.

पूर्वी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि 1 जुलाई से मतदाता पुननिरीक्षण का काम शुरू किया गया था जिसके तहत कई नये मतदाताओं के आवेदन प्राप्त हुए तथा जांच के बाद वर्तमान में 4456 नये मतदाताओं के नाम जोड़े गये हैं.

पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला मतदाता से कम

नए मतदाता के नाम जोड़ने के बाद अब घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 255823 हो गई है जिसमें 124899 पुरुष मतदाता और 130921 महिला मतदाता हैं जबकि थर्ड जेंडर वाले मतदाताओं की संख्या 3 है.

चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के प्रयास

उन्होंने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें कुछ चिन्हित मतदान केंद्र की खास निगरानी की जा रही है. निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चूंकि घाटशिला का कुछ इलाका नक्सल प्रभावित रहा है, वर्तमान में नक्सली से जुड़ा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पुरानी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ चिन्हित मतदान केंद्रों की निगरानी की जा रही है. चुनाव शांतिपूर्ण और सुरक्षा के साथ करवाने के लिए 10 सीआरपीएफ कंपनी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीण इलाका है, हाल के दिनों में लगातार बारिश होने से क्षेत्र के कई मार्ग पर असर पड़ा है जिसे ध्यान में रख कर व्यवस्था की जा रही है. 2 किलोमीटर के दायरे में ही मतदाता अपना मतदान करेंगे.

ये भी पढ़ें-

घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को क्यों जारी करना पड़ा प्रेस नोट, जानें वजह

घाटशिला की जंग, एक तरफ चार पूर्व सीएम तो दूसरी तरफ हेमंत की परीक्षा!

दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन लड़ेंगे उपचुनाव! घाटशिला विधानसभा झामुमो कमेटी की घोषणा

Last Updated : September 29, 2025 at 2:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FORMER MINISTER RAMDAS SORENघाटशिला विधानसभा उपचुनावGHATSILA ASSEMBLY CONSTITUENCYGHATSHILA BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.