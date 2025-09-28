ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025: देवघर के पूजा पंडालों में विद्युत सज्जा बिजली विभाग के लिए अग्नि परीक्षा, आम लोगों को हो सकती है परेशानी

देवघर में दुर्गा पूजा पर की गई विद्युत सज्जा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: दुर्गा पूजा को लेकर देवघर शहर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है. जिला प्रशासन पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा हुआ है. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विद्युत आपूर्ति तक तमाम बिंदुओं पर प्रशासन का विशेष ध्यान है. वहीं शहर में आकर्षक पंडालों में झिलमिलाती लाइटों से पूरा शहर रोशनी से नहा गया है, लेकिन पंडालों की विद्युत सज्जा विद्युत विभाग के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है.

दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग की तैयारी

देवघर में प्रतिदिन लगभग 75 से 80 मेगावाट बिजली की खपत है. ऐसे में दुर्गा पूजा पंडालों की सजावट पर भी कई मेगावाट बिजली की खपत हो रही है. ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए डाबर ग्राम पावर ग्रिड और कुमैठा पावर ग्रिड के कर्मचारियों को विभाग की ओर से विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक पावर कट की समस्या का सामना न करना पड़े.

देवघर में दुर्गा पूजा पर विद्युत सज्जा पर रिपोर्ट और बिजली विभाग के पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विभाग की टीमें कर रही पंडालों का निरीक्षण

इस संबंध में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता नीरज आनंद ने बताया कि बिजली विभाग की टीमें पूजा पंडालों का लगातार निरीक्षण कर रही हैं. सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एसटी और एलटी लाइन की नियमावलियों के अनुपालन की निगरानी की जा रही है. इसके अतिरिक्त, विभागीय कर्मचारी पंडाल समितियों को भी सावधानियों का अनुपालन कराने में तत्पर हैं.