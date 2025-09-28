दुर्गा पूजा 2025: देवघर के पूजा पंडालों में विद्युत सज्जा बिजली विभाग के लिए अग्नि परीक्षा, आम लोगों को हो सकती है परेशानी

ETV Bharat / state

देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग की ओर से विशेष तैयारी की गई है. पूजा समितियों को कई निर्देश जारी किए गए हैं.

Electrical Decoration In Deoghar
देवघर में दुर्गा पूजा पर की गई विद्युत सज्जा. (फोटो-ईटीवी भारत)
Published : September 28, 2025 at 8:28 PM IST

देवघर: दुर्गा पूजा को लेकर देवघर शहर में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है. जिला प्रशासन पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में जुटा हुआ है. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर विद्युत आपूर्ति तक तमाम बिंदुओं पर प्रशासन का विशेष ध्यान है. वहीं शहर में आकर्षक पंडालों में झिलमिलाती लाइटों से पूरा शहर रोशनी से नहा गया है, लेकिन पंडालों की विद्युत सज्जा विद्युत विभाग के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है.

दुर्गा पूजा को लेकर बिजली विभाग की तैयारी

देवघर में प्रतिदिन लगभग 75 से 80 मेगावाट बिजली की खपत है. ऐसे में दुर्गा पूजा पंडालों की सजावट पर भी कई मेगावाट बिजली की खपत हो रही है. ऐसे में दुर्गा पूजा के दौरान बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए डाबर ग्राम पावर ग्रिड और कुमैठा पावर ग्रिड के कर्मचारियों को विभाग की ओर से विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों की ओर से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम उपभोक्ताओं को अनावश्यक पावर कट की समस्या का सामना न करना पड़े.

देवघर में दुर्गा पूजा पर विद्युत सज्जा पर रिपोर्ट और बिजली विभाग के पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विभाग की टीमें कर रही पंडालों का निरीक्षण

इस संबंध में विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता नीरज आनंद ने बताया कि बिजली विभाग की टीमें पूजा पंडालों का लगातार निरीक्षण कर रही हैं. सुरक्षा मानकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एसटी और एलटी लाइन की नियमावलियों के अनुपालन की निगरानी की जा रही है. इसके अतिरिक्त, विभागीय कर्मचारी पंडाल समितियों को भी सावधानियों का अनुपालन कराने में तत्पर हैं.

पूजा पंडालों पर पांच से सात मेगावाट बिजली खपत

कार्यपालक अभियंता ने बताया कि शहर के आठ से 10 भव्य पूजा पंडालों में करीब पांच से सात मेगावाट बिजली आपूर्ति कराई जाती है. ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की कटौती कर पंडालों में बिजली मुहैया कराई जाएगी. उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की तरफ से पूजा को देखते हुए शहरी क्षेत्र की बिजली नहीं काटी जाएगी. हालांकि सुरक्षा को देखते हुए विसर्जन के दिन शहरी क्षेत्र में भी देर शाम तक बिजली काटी जाएगी, ताकि विसर्जन के दौरान किसी तरह की बड़ी दुर्घटना ना हो सके.

