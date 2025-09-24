ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू, पहली बार 40 देशों में होंगे कार्यक्रम

कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है.

INTERNATIONAL GITA FESTIVAL
कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारी शुरू (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 24, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्रः अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर कुरुक्षेत्र में तैयारी अभी से शुरू कर ली गई है. इस बार महोत्सव और भी भव्य तरीके से मनाया जायेगा. कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंकज सेतिया ने बताया कि "विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली बार 40 देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. सभी 40 देशों में कुरुक्षेत्र में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी देखा जा सकेगा. अहम पहलू यह है कि विदेश मंत्रालय की पहल पर कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले महोत्सव में 15 से ज्यादा देशों के 25 स्कॉलर भी पहुंचेंगे. इस बार महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया जाएगा.

महोत्सव को लेकर बैठकः पंकज सेतिया ने बुधवार को देर सायं लघु सचिवालय के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक ली.

मुख्य कार्यक्रम कुछ इस प्रकार हैंः

  • अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 21 दिन चलेगा.
  • महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 8 दिन चलेंगे.
  • महोत्सव से पहले कई कार्यक्रमों का आगाज होगा.
  • 4 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन गीता क्विज
  • 15 नवंबर को गीता रन का आयोजन होगा.
  • 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक शिल्प और सरस मेला
  • रोज शाम के समय पुरुषोत्तमपुरा बाग में भजन संध्या और महाआरती
  • महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक होंगे.
  • 24 नवंबर को गीता यज्ञ, गीता पूजन
  • कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार, सर्वधर्म सम्मेलन
  • पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा.


कार्यक्रम में 20 देशों के राजदूत लेंगे हिस्साः सीईओ केडीबी पंकज सेतिया ने सभी विभागों को ड्यूटियां सौंपते हुए कहा कि इस महोत्सव को सफल बनाने में 22 से ज्यादा विभागों की भागीदारी रहती है. इन सभी विभागों के अधिकारियों को महोत्सव से सम्बन्धित तैयारियां पूरी करने के कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. ताकि समय रहते सभी तैयारियां पूरी हो सके. उन्होंने बताया कि महोत्सव में 20 देशों के राजदूत भी पहुंचेंगे. अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में 7 देशों के शिल्पकारों को आमंत्रित किया गया है. इन देशों की शिल्पकला को ब्रह्मसरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में सजाया जाएगा ताकि महोत्सव में आने वाले पर्यटक इस शिल्पकला को देख सकें.

ये भी पढ़ेंः-

इंडोनेशिया के बाली में होगा अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, कुरुक्षेत्र में कृष्ण कश्यप संगम कार्यक्रम में बोले सीएम नायब सिंह सैनी

अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में छाया "ओडिशा", कुरुक्षेत्र में टेस्टी ओडिया डिशेज़ चखकर लोगों ने की जमकर तारीफ

For All Latest Updates

TAGGED:

GEETA JAYANTI INTERNATIONAL GITA FESTIVALअंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सवगीता महोत्सव की तैयारीGITA FESTIVAL IN KURUKSHETRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.