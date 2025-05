ETV Bharat / state

श्रावणी मेले की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग पर अतिरिक्त जिम्मेदारी - PREPARATION FOR SHRAVANI MELA

श्रावणी मेला को लेकर आपस में चर्चा करते स्थानीय ( ईटीवी भारत )

देवघर: 11 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है. श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर जिले के सभी अधिकारी अभी से ही काम में जुट गए हैं. श्रावणी मेले से ठीक पहले देवघर जिले में नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को जिम्मेदारी दी गई है. सोमवार को पदभार ग्रहण करते ही देवघर जिले के नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों से जानकारी ली. इसके साथ ही काम को युद्ध स्तर पर किए जाने का आवश्यक दिशा निर्देश दिया. उपायुक्त के निर्देश मिलने के बाद कांवरियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को काम में लगा दिया गया है. क्षेत्र में अभी से ही कांवरिया पथ पर बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है. वहीं सड़क निर्माण भी शुरू हो चुका है. इसके अलावा सभी विभागों को संसाधन इंतजाम करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं. संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत) सबसे ज्यादा व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी दिशा निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे इंतजाम को लेकर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर चौधरी ने बताया कि मेले के दौरान जितने स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों की आवश्यकता पड़ती है. उस अनुपात में जिले में कर्मचारियों की संख्या काफी कम है.

