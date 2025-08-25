ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा उत्सव 2025 की तैयारियां शुरू, 332 देवी-देवताओं को भेजे गए निमंत्रण

कुल्लू प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2025 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है. वहीं, इस बार 332 देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजे गए हैं.

कुल्लू दशहरा उत्सव 2025
कुल्लू दशहरा उत्सव 2025 (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 5:33 PM IST

कुल्लू: हर साल हिमाचल के लोगों को अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है. इस कुल्लू दशहरा को देखने सिर्फ हिमाचल से ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से भी बड़ी संख्या में सैलानी यहां आते हैं. इस बार 2 से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है. देवी-देवताओं के इस महाकुंभ के लिए दशहरा समिति द्वारा 332 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं.

कुल्लू उपायुक्त एवं अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव समिति की उपाध्यक्ष तोरूल एस रवीश ने इसकी जानकारी दी. कुल्लू डीसी तोरूल एस रवीश ने बताया, "कुल्लू का अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव इस जनपद के देवी देवताओं के समागम के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह उत्सव यहां के लोगों आस्था एवं परंपराओं से जड़ा हुआ है. हर वर्ष की भांति अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव 2025 के लिए निमंत्रण समिति ने आनी-निरमंड जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के देवी-देवताओं सहित कुल्लू, मनाली, सैंज और बंजार क्षेत्र के देवताओं को भी निमंत्रण पत्र भेज दिए हैं".

उन्होंने कहा कि जिला कुल्लू की विभिन्न घाटियों से ये देवी-देवता दशहरा उत्सव में शामिल होने आते हैं. कुल्लू जिले के रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज मंदिर वाले समस्त देवी-देवता को दशहरा समिति द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा जाता है. यह निमंत्रण पत्र तहसीलदार के माध्यम से देवी-देवताओं के मंदिरों को भेजा जाता है. आमंत्रित देवी-देवताओं के ठहरने का स्थान बिजली, पानी और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था दशहरा कमेटी द्वारा की जाती है. साथ ही, सरकार द्वारा तय नियमानुसार उन्हें नजराना भी भेंट किया जाता है. ठहरने के लिए टेंट उन्हें पहले ही उपलब्ध करवा दिए गए हैं. मनाली, आनी और बंजार उपमंडल के कई देवी-देवता भी इस उत्सव में सम्मिलित होते हैं.

कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए देवी-देवताओं को भेजा गया निमंत्रण
कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए देवी-देवताओं को भेजा गया निमंत्रण (invitation card)

332 देवी-देवताओं को भेजा गया निमंत्रण

उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा के लिए 332 देवी-देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं. हर वर्ष निरंतर आने वाले सभी देवी-देवताओं को निमंत्रण भेजा जाता है, पिछले साल 315 देवी-देवता इस महाकुंभ में शामिल हुए थे. इस बार पिछले साल की अपेक्षा अधिक देवी-देवता के शामिल होने की आशा है.

देवी-देवताओं के लिए पुख्ता इंतजाम

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कुल्लू आने वाले सभी देवी-देवताओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं. दशहरा में आने वाले देवी-देवता कुल्लू दशहरा में आने वाले सभी देवी-देवता ढालपुर मैदान और आसपास के चिन्हित स्थानों पर अस्थाई शिविरों में ठहरेंगे. 7 दिनों तक चलने वाले इस दशहरा उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ भी ढालपुर में अस्थाई शिविर में रहकर उत्सव को सुशोभित करेंगे.

