वनांचल में शिक्षकों की कमी दूर होगी, एमसीबी जिले में 193 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी - MERGE SCHOOLS IN MCB

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 31, 2025 at 2:36 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 2:57 PM IST 3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण शुरू हो गया है. इसमें शिक्षक उपलब्धता, छात्र संख्या समेत भवन की स्थिति को आधार बनाया गया है. नए सत्र के साथ ही कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी. एमसीबी जिले में लगभग 193 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है. ग्रामीणों ने सीएम से की थी शिकायत: एमसीबी जिले के कुंवारपुर में सुशासन तिहार के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जब पहुंचे थे, तब यहां के ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी की शिकायत की थी. जिसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिये युक्तियुक्तकरण करने का निर्णय लिया गया. 193 स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी (ETV Bharat) मर्ज होंगे स्कूल: नए शिक्षा सत्र के साथ स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी. ब्लॉक स्तर पर गठित समिति स्कूलों का परीक्षण करेगी. जिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से कम और जिन शहरी क्षेत्र में 30 से कम दर्ज संख्या है, वहां एक ही परिसर में संचालित स्कूलों में प्राथमिक स्कूलों का मिडिल स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा. बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक शेषनारायण यादव ने कहा, एक ही बाउंड्री के अंदर सभी विद्यालय रहेंगे तो छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिलेगी. संकुल क्षेत्र में कई जगह एकल शिक्षक हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है. सीएम के दौरे में ग्रामीणों ने पहुंच कर शिकायत की थी.

