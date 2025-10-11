एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव की तैयारी तेज, जानिए किन पार्षदों के सांसद विधायक बनने से खाली हुई सीटें
दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीतकर पार्षद से सांसद और विधायक बने नेताओं के वार्डों पर उपचुनाव प्रक्रिया की तेज
Published : October 11, 2025 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतकर पार्षद से सांसद और विधायक बनने वाले नेताओं के वार्डों पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है.
सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 13 अक्टूबर तक इन सभी 12 वार्डो में स्थित मतदान के केंद्रों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि एक जनवरी 2025 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए थे, विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई वही मतदाता सूची इस निगम उपचुनाव में अपनाई जाएगी.
साथ ही, यह भी कहा गया है कि उपचुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक वोट ट्रांसफर कराने वाले मतदाता भी इन उपचुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियों का हिस्सा होंगे.
आयोग इन 12 वार्डों के रिटर्निंग अधिकारियों की बैठकें आयोजित करता रहा है और उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के कार्यालय के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचक नामावलियों के आधार पर इन वार्डों के लिए मतदान केंद्रों को अंतिम रूप देने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया है और आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उन्हें यह जानकारी प्रदान की गई है.
आयोग ने इन उपचुनावों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), सामान्य पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) आदि के रूप में दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को नियुक्त किया है. आयोग उपचुनावों के सुचारू संचालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए व्यय पर्यवेक्षकों को भी तैनात करेगा. आईटी कर्मियों सहित चुनाव कर्मियों का गहन प्रशिक्षण कुछ और दिनों तक जारी रहेगा.
बुजुर्गों को व्हीलचेयर और पिक ड्रॉप की सुविधा
आयोग निगम चुनाव दिल्ली मोबाइल ऐप के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक) के लिए व्हीलचेयर और पिक-अप और ड्रॉप जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा. आगामी उपचुनावों से संबंधित सभी अनुमति संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए आयोग एक एकल खिड़की अनुमति पोर्टल शुरू करेगा. यह पोर्टल शिकायतों के निपटान में भी सहायता करेगा.
आयोग की ओर से बताया गया कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त के साथ भी एक बैठक हुई. आयोग जल्द ही दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के साथ एक बैठक करेगा ताकि उपचुनावों को जल्द से जल्द सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.
इसलिए कराए जाएंगे उपचुनाव
बता दें कि भाजपा सांसद कमलजीत सेहरावत ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पिछले साल जबकि विधायक बने पार्षदों ने इस साल फरवरी में अपनी निगम की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद निगम के 12 वार्ड खाली हो गए थे. इन वार्ड के लिए उपचुनाव होना तभी से लंबित है.
8 फरवरी को संपन्न विधानसभा चुनाव में 11 निगम पार्षद जीतकर विधायक बने थे. इनमें से आठ भाजपा के और तीन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी खुद शालीमार बाग वार्ड से पार्षद थीं और इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई. उन्होंने भी अपने वार्ड नंबर 56 की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. नियमानुसार दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को खाली हुए सभी वॉर्डों में उपचुनाव कराना है.
विधानसभा चुनाव के बाद निगम में अल्पमत में थी आप, भाजपा ने बनाया था मेयर
दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद एमसीडी में आम आदमी पार्टी का संख्या बल कम हो गया था, क्योंकि उसके मनोनीत विधायकों की संख्या 11 से घटकर तीन रह गई थी. साथ ही भाजपा के निगम में मनोनीत विधायकों की संख्या एक से बढ़कर 11 हो गई थी. उन्होंने बताया कि भाजपा के आठ निगम पार्षद और एक मनोनीत सदस्य विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया है. इससे बीजेपी के पार्षदों की संख्या 116 हो गई थी, जबकि सत्तारुढ़ आप के तीन पार्षदों द्वारा इस्तीफा देने के बाद उनके निगम पार्षदों की संख्या 114 रह गई थी.
निगम उपचुनाव के लिए कांग्रेस भी सक्रिय
दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन को खड़ा करने की हर कवायद हम पूरी कर चुके हैं. 14 जिला अध्यक्षों, 258 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और ब्लॉक के अंतर्गत लगभग 520 मंडलम और प्रत्येक मंडलम के अंदर 5-6 पोलिंग बूथ पर एक सेक्टर इंचार्ज को नियुक्त करने का काम हम पूरा कर चुके हैं. राजधानी में संगठन पूरी मजबूती और मुश्तैदी के साथ काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता दिल्ली की प्रत्येक गली, मोहल्ले में जाकर लोगों को भाजपा की षड्यंत्रकारी वोट चोरी के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि अपने वोट चोरी के प्रति सजग रहें और हस्ताक्षर अभियान के तहत उनकी सहमति से हस्ताक्षर लेने का काम भी कर रहे हैं.
देवेन्द्र यादव ने कहा कि समय परिवर्तन को देखते हुए निगम वार्डों पर मजबूत उम्मीदवारों के साथ जीत का लक्ष्य साधकर काम कर रहे है. निगम वार्ड का चुनाव छोटा होता है और विधानसभा में भाजपा की जीत के बाद भी लोग कांग्रेस की चर्चा करते है और कांग्रेस कार्यकर्ता अगर मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे तो हम निश्चित ही उपचुनाव में जीत दर्ज करा सकते हैं.
