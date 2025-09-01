ETV Bharat / state

1892 में बना था पलामू सेंट्रल जेल, 50 एकड़ में विस्तार की तैयारी - PALAMU CENTRAL JAIL EXPAND

झारखंड में मॉडल जेल बनाने के लिए पलामू सेंट्रल जेल का करीब 50 एकड़ में विस्तार किया जाएगा.

पलामू सेंट्रल जेल
Palamu central jail (Etv Bharat)
Published : September 1, 2025 at 8:20 PM IST

पलामू: सेंट्रल जेल का करीब 50 एकड़ में विस्तार किया जाएगा. सेंट्रल जेल पूरे झारखंड में मॉडल जेल बनेगा. पलामू के डालटनगंज स्थित जेल की स्थापना 1892 में हुई थी और 2017-18 में पलामू जेल को सेंट्रल जेल में अपग्रेड किया गया था. पलामू सेंट्रल जेल में झारखंड का एकमात्र बोर्स्टल स्कूल भी है.

जेल आईजी ने विस्तार को लेकर किया था निरीक्षण

फिलहाल पलामू सेंट्रल जेल, पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर के इलाके में मौजूद है. सेंट्रल जेल के पास 50 एकड़ के करीब जमीन मौजूद है, जिससे जेल का विस्तार किया जाएगा. इससे पहले 29 अगस्त को जेल आईजी सुनील भास्कर ने विस्तार को लेकर निरीक्षण किया था. इसी निरीक्षण के बाद सेंट्रल जेल के विस्तार की योजना तैयार की गई.

जानकारी देते जेल आईजी सुदर्शन मंडल (Etv Bharat)

700 के करीब पलामू सेंट्रल जेल की स्ट्रैंथ

पलामू सेंट्रल जेल में फिलहाल 900 के करीब सजायाफ्ता और विचाराधीन कैदी बंद हैं. 200 कैदियों के ट्रांसफर की योजना है. पलामू सेंट्रल जेल की स्ट्रैंथ 700 के करीब है. पलामू सेंट्रल जेल में नक्सली संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप, गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, डब्लू सिंह समेत कई कुख्यात अपराधी बंद हैं.

पलामू सेंट्रल जेल 50 एकड़ में विस्तारित होगा और मॉडल जेल भी बनेगा. पलामू सेंट्रल जेल में साफ सफाई एवं स्वास्थ्य व्यवस्था काफी अच्छी है. सेंट्रल जेल के विस्तार के लिए योजना पर कार्य किया गया है: सुदर्शन मंडल, जेल आईजी

वहीं पलामू सेंट्रल जेल के विस्तार को लेकर सरकार ने योजना भी तैयार की है. वहीं पलामू के हुसैनाबाद में अनुमंडलीय जेल बनाने के लिए भी जमीन तलाश की जा रही है. हुसैनाबाद से मेदिनीनगर की दूरी 80 किलोमीटर से अधिक है.

