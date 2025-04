ETV Bharat / state

कोल्हान में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी, डीजीपी खुद करेंगे मॉनिटरिंग - MAJOR OPERATION AGAINST NAXALS

नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन ( Etv Bharat )

By Published : April 14, 2025 at 10:01 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 10:27 AM IST 2 Min Read

रांची: माओवादियों के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस की चौतरफा घेराबंदी अब निर्णायक जंग की ओर बढ़ती दिख रही है. झारखंड के ज्यादातर जिलों से उखाड़ने के बाद कोल्हान के घने जंगल और पहाड़ियों का फायदा उठाकर लैंड माइंस की आड़ में छिपे टॉप माओवादियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी है. वहीं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता सुबह 9:30 अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं. वह यहां शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

