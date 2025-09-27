ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव की जंग: जल्द बजेगी चुनावी डुगडुगी, राजनीतिक दलों में प्रत्याशी बनने की होड़

रांची: घाटशिला उपचुनाव की डुगडुगी जल्द ही बजने वाली है. बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ झारखंड में घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव कराने की संभावना है. इधर, चुनाव आयोग की तैयारी को देखते हुए इस सीट पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए राजनीतिक दलों में भी तैयारी तेज हो गई है. पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से हार का सामना करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. हालांकि, इस सीट से भाजपा के कुछ और बड़े चेहरे भी मौका मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा की मानें तो पार्टी हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है और प्रत्याशी का निर्णय चुनाव समिति और प्रदेश नेतृत्व की सहमति से लिया जाता है. ऐसे में घोषणा होने तक प्रतीक्षा करनी होगी. इधर, कांग्रेस प्रभारी के.राजू द्वारा यह सीट जेएमएम की होने की बात कहे जाने के बाद जेएमएम ने राहत की सांस ली है. कांग्रेस के कुछ नेता इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. ऐसे में प्रभारी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को निर्देशित किए जाने के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा है.

झामुमो और भाजपा के प्रवक्ताओं के बयान (Etv Bharat)

जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि प्रत्याशी को लेकर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि घाटशिला उपचुनाव में एक बार फिर जेएमएम की जीत होगी. उन्होंने इस चुनाव में इंडिया गठबंधन द्वारा मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा करते हुए कहा कि भाजपा जमानत बचाने की तैयारी करे क्योंकि जीत तो हमारी ही होगी.

पिछले चुनाव में रामदास सोरेन ने दर्ज की थी जीत