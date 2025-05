ETV Bharat / state

Published : May 24, 2025 at 2:59 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:45 PM IST

बलौदाबाजार: क्या आपका बच्चा स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है? क्या वह सोशल मीडिया पर एक्टिव है? क्या वह जानता है कि सिर्फ एक क्लिक से उसकी सारी जानकारी किसी साइबर अपराधी के पास जा सकती है? अगर नहीं, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं. बलौदाबाजार पुलिस ला रही है एक ऐसा अनोखा डिजिटल क्लासरूम – “खाकी टॉक”, जहां साइबर क्राइम को लेकर पहली बार जागरूकता की किताब खुलेगी, वो भी लाइव. क्या है ‘खाकी टॉक’?: बलौदाबाजार पुलिस का यह अनूठा कार्यक्रम एक ऑनलाइन स्पेशल कन्वर्सेशन है, जो फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा. इस पहल का उद्देश्य बच्चों, युवाओं और आम लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है. इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें कोई आम वक्ता नहीं, बल्कि भारत के जाने-माने साइबर एक्सपर्ट डॉ. रक्षित टंडन खुद जुड़ रहे हैं, जो Indian Army, Air Force, Navy, RBI, DRDO जैसी संस्थाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और जिन्हें आपने TEDx, Google Talks और Josh Talks जैसे मंचों पर सुना होगा. साइबर सुरक्षा के बारे में सिखाएगा (ETV Bharat Chhattisgarh) साइबर सुरक्षा की लाइव क्लास – डॉ. टंडन के साथ

डॉ. रक्षित टंडन बताएंगे – मोबाइल में सबसे जरूरी “साइबर हाइजीन” क्या है? सोशल मीडिया पर कैसे रहें सुरक्षित? पासवर्ड कैसे बनाएं और क्यों जरूरी है 2FA? फ्री Wi-Fi का सच – कैसे हो सकते हैं हैकिंग के शिकार? फिशिंग कॉल, नकली लिंक, गेमिंग फ्रॉड से कैसे बचें? पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा – “हमारे बच्चे स्मार्टफोन तो यूज़ कर रहे हैं, पर स्मार्ट यूज़र नहीं बन पाए हैं. खाकी अब खौफ की नहीं, भरोसे और सुरक्षा की पहचान बनेगी.” उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही जिले के सभी स्कूलों में "खाकी टॉक" के ऑफलाइन सेशन होंगे, जहां पुलिस साइबर सेफ्टी की बुनियादी बातें पढ़ाएगी. पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता का ETV भारत के माध्यम से दिए संदेश: “आज जब बच्चे ऑनलाइन क्लास, गेमिंग, सोशल मीडिया सब कुछ मोबाइल से कर रहे हैं. तो उनके लिए साइबर सुरक्षा समझना उतना ही जरूरी है जितना स्कूल का पाठ्यक्रम. 'खाकी टॉक' हमारे जिले की साइबर सुरक्षा यात्रा की शुरुआत है.” छात्रों के लिए खास सेगमेंट – सवाल पूछो एक्सपर्ट से!: कार्यक्रम के दौरान छात्रों को लाइव सवाल पूछने का मौका मिलेगा. उनके सवालों का जवाब देंगे खुद डॉ. टंडन – आसान भाषा में, बच्चों की समझ के मुताबिक. कहां और कैसे देखें ‘खाकी टॉक’?

तारीख: 24 मई यानी आज

