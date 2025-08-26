रांची: झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है. इस पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू की जा रही है. यदि सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो बिहार चुनाव के साथ यहां भी उपचुनाव कराने की घोषणा हो सकती है.

आगामी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने केवल इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करने हेतु निर्देश दिया है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार यह पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर किया जाएगा. इस तिथि तक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके इस विधानसभा क्षेत्र के पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

निर्वाचन आयोग के अनुसार, पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित किए गए हैं. सबसे पहले मतदान केंद्रों का गठन 28 अगस्त, 2025 तक पूरा करना है, जिसके तहत 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को गठन किया जाना है. ताकि मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में सुविधा मिल सके.

29 सितंबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

चुनाव आयोग द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 2 सितंबर, 2025 को किया जाएगा. वहीं, 2 सितंबर से 17 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने और हटाने के लिए दावा एवं आपत्ति फॉर्म जमा किए जा सकेंगे. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर, 2025 को निर्धारित किया गया है.

गौरतलब है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत किसी कारण से रिक्त होने वाले सीट पर उपचुनाव छह माह के अंदर कराना आवश्यक है. बीते 2 अगस्त को जमशेदपुर स्थित आवास पर रामदास सोरेन को ब्रेन स्ट्रोक आया और वे बाथरूम में गिर गए थे. गंभीर हालत में उन्हें दिल्ली ले जाया गया. जहां एक निजी अस्पताल में 15 अगस्त को उनका निधन हो गया. रामदास सोरेन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री थे.

