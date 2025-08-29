अयोध्या : श्रीराम नगरी एक बार फिर दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है. इस बार 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव में 26.11 लाख दीये जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा. 28 लाख दीप बिछाने की प्लानिंग है. इसके लिए घाटों पर मार्किंग शुरू हो गई है. 32 हजार वॉलिंटियर्स की मदद से इस दीपोत्सव सफल बनाया जाएगा. दीपोत्सव के दौरान सांस्कृतिक झांकियां, रामलीला और ड्रोन शो जैसे आयोजन आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे.

दीपों से सजाने के लिए विशेष डिजाइन तैयार : एडीएम सिटी योगेंद्र पांडेय को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि विभिन्न विभागों से 20 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. दीपोत्सव की तैयारियों में स्वच्छता, सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है. राम की पैड़ी को दीपों से सजाने के लिए विशेष डिजाइन तैयार किए गए हैं, जो भगवान राम की लीलाओं को दर्शाएंगे. इन दीपों को जलाने के लिए सरसों तेल और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग होगा, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे.

रामकथा पार्क तक जाएंगी झांकियां : सूचना विभाग की ओर से साकेत महाविद्यालय से 11 झांकियों का आयोजन किया जाएगा. ये झांकियां रामायण के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत करेंगी और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगी. इन झांकियों में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा, जिससे दर्शकों को एक अनूठा अनुभव मिलेगा. झाकियां रामकथा पार्क तक जाएंगी.

मंत्रमुग्ध हो जाएंगे पर्यटक व श्रद्धालु : 19 अक्टूबर की शाम को लेजर लाइट शो और ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगा. यह आतिशबाजी पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. दीपोत्सव में स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से भी पर्यटकों की भारी भीड़ जुटेगी. रामलीलाओं का मंचन होगा. पिछले साल सरयू नदी में सामूहिक सरयू आरती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए : जिलाधिकारी निखिल टीकाराम ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ मेडिकल टीमें भी तैनात रहेंगी. स्वच्छता के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, ताकि राम की पैड़ी और आसपास का क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर बना रहे.

जानिए, कब कितने दीप जले -

साल दीप जले 2017 1.71 लाख 2018 3.01 लाख 2019 4.04 लाख 2020 6.06 लाख 2021 9.41 लाख 2022 15.76 लाख 2023 22.23 लाख 2024 25 लाख



