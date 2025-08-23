छिंदवाड़ा: बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र उच्च शिक्षा के लिए किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसकी जानकारी छिंदवाड़ा जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग जुटा रहा है. नवाचार के तहत इसको लेकर कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह की ओर से शासकीय स्कूलों की कक्षा बारहवीं में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को एक चिट्ठी लिखी गई है. जिसका जवाब देते हुए छात्र उच्च शिक्षा में जाने से पहले अपनी रुचि बताएंगे.

सरकारी स्कूल के बच्चों की पसंद से होगी पढ़ाई, स्कूलों में भेजा गया फॉर्मेट

जिला शिक्षा अधिकारी गोपाल सिंह बघेल ने बताया कि अध्यापन का क्षेत्र चुनने के लिए प्रेरित करती इस चिट्ठी के साथ फॉर्मेट भी दिया गया है. इसमें विद्यार्थी बारहवीं के बाद जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उसका उल्लेख करेंगे. विद्यार्थी फॉर्मेट में अपने लक्ष्य के अनुरूप इसे भरकर शिक्षक के पास जमा करेंगे. जिसके बाद स्कूलों में इन प्रतियोगी परीक्षाओं की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी.

स्कूलों में लगेगी एक्स्ट्रा क्लास (ETV Bharat)

विद्यार्थियों के पास ऐसे पहुंचेगी चिट्ठी

छिंदवाड़ा एवं पांढुर्ना जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के नाम संबोधित पत्र की प्रतियां और फॉर्मेट विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जरिए संस्था प्रमुख तक पहुंचेंगे. इसके बाद यह पत्र विद्यार्थियों तक पहुंचेगा. जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अभिभावकों की सहमति के साथ इसे भरकर संस्था प्रमुख को देंगे. 30 अगस्त को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इसे जमा कराया जाएगा.

स्कूलों में इन प्रतियोगी परीक्षाओं की लगेगी एक्स्ट्रा क्लास

जेईई, बीटेक, बीआर्क, बैचलर ऑफ प्लानिंग, इंटीग्रेटेड एमएससी, बीएससी ऑनर्स, नीट, बीएमएस, बीपीएड, क्लेट सहित अन्य संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी. जिसमें विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे.

पहले से होती है नीट और जेईई की तैयारी

जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि इस तैयारी से बारहवीं की पढ़ाई के साथ-साथ उच्च शिक्षा के किस फील्ड में जाना है, इसकी भी तैयारी हो सकेगी. इसके पहले सरकारी स्कूलों में जेईई और नीट परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग से कक्षाएं लग रही हैं.

बच्चों से ही देश का भविष्य, सब मिलकर सहयोग करें

कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने बताया "हमारा यह प्रयास है, सभी मिलकर इसमें योगदान दें. विद्यार्थियों को पत्र के साथ एक फॉर्मेट दिया है, जिसके जरिए उनकी किस क्षेत्र में रुचि है उसे जाना जा सकेगा. इसके बाद हमारी प्लानिंग है कि इन बच्चों की कक्षाएं और इनके लिए शैक्षणिक सामग्री की व्यवस्था की जाए. इसके लिए शिक्षकों के साथ भी चर्चा की जाएगी. हमारा उद्देश्य बच्चों का सफल भविष्य तैयार करना है."