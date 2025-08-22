ETV Bharat / state

U-23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी, 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य पदक दांव पर - NATIONAL WRESTLING COMPETITION

रांची में शुक्रवार को U-23 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन होने जा रहा है.

स्टेडियम में मौजूद खिलाड़ी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 12:26 AM IST

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है. झारखंड सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सहयोग से झारखंड राज्य कुश्ती संघ द्वारा आयोजित अंडर-23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल एवं महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यह भव्य आयोजन 22 से 24 अगस्त तक खेलगांव, होटवार स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में होगा.

प्रतियोगिता का कल होगा उद्घाटन

संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, प्रतियोगिता में कुल 30 स्वर्ण, 30 रजत और 60 कांस्य पदक दांव पर होंगे. इसके लिए देशभर के 27 राज्यों और विभिन्न यूनिट्स से लगभग 850 महिला एवं पुरुष पहलवान रांची पहुंच चुके हैं. प्रतिभागियों ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर इंडोर स्टेडियम की मैट पर अभ्यास किया और जमकर पसीना बहाया.

इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता की तैयारी पूरी (ETV BHARAT)

प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन 22 अगस्त को झारखंड सरकार के पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार के द्वारा किया जाएगा. उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, कोचों, तकनीकी अधिकारियों और खेल प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है.

आज यानी 21 अगस्त को खिलाड़ियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वजन मापने की प्रक्रिया हुई. सभी प्रतिभागियों के पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि प्रतियोगिता पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत सम्पन्न हो.

झारखंड के पहलवान मंच का पूरा लाभ उठाएं- कुश्ती संघ के सचिव

झारखंड राज्य कुश्ती संघ के सचिव रजनीश कुमार ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिए गर्व का विषय है कि इतने बड़े स्तर की प्रतियोगिता रांची में आयोजित हो रही है. हम चाहते हैं कि झारखंड के पहलवान इस मंच का पूरा लाभ उठाएं और अपने दमखम से राज्य का नाम रोशन करें. संघ की ओर से खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराया गया है.

प्रतियोगिता का उद्घाटन के लिए सजा मंच (ETV BHARAT)

संघ के अध्यक्ष एवं आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं. खिलाड़ियों के ठहरने और खानपान की विशेष व्यवस्था की गई है. सुरक्षा, चिकित्सा और परिवहन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.

यह प्रतियोगिता झारखंड के लिए न केवल सम्मान की बात है, बल्कि राज्य के युवा पहलवानों को अपने कौशल दिखाने का सुनहरा मौका भी है. आयोजकों का कहना है कि इससे राज्य में खेलों का माहौल और मजबूत होगा. आने वाले तीन दिनों तक राजधानी का खेलगांव देशभर के पहलवानों के दमखम और संघर्ष का गवाह बनेगा.

इंडोर स्टेडियम में प्रतियोगिता की तैयारी पूरी (ETV BHARAT)
प्रतियोगिता का उद्घाटन के लिए सजा मंच (ETV BHARAT)
