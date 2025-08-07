Essay Contest 2025

रायसेन में बनेंगे वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के कोच, 5000 युवाओं को मिलेगी जॉब - PREMIUM TRAINS COACHES MP

देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आगामी दस अगस्त को प्रोजेक्ट ब्रह्मा की होगी शुरुआत. 1800 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण मध्य प्रदेश में करने जा रही BEML.

अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 6:09 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब वंदे भारत- अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों के कोच भी तैयार होंगे. भारत सरकार की कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में ये प्रोजेक्ट लगाने जा रही है. ये 1800 करोड़ रुपये की मेगा परियोजना होगी. इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मा नाम दिया गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से पांच हजार नौजवानों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की नौजूदगी में आगामी दस अगस्त को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी. मध्य प्रदेश में बनने वाले ये कोच देश के साथ दुनिया के अन्य देशों में भी निर्यात किए जाएंगे.

अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में बनेंगे अमृत भारत और वंदे भारत के कोच

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड(BEML) 1800 करोड़ रुपये की लागत से वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण मध्य प्रदेश में करने जा रही है. इसमें टारगेट ये रखा गया है कि शुरुआत में कंपनी हर साल करीब 125 से लेकर 200 कोच का निर्माण करेगी. पांच साल तक इसी लक्ष्य पर काम होगा इसके बाद 5 साल के अंदर इनकी संख्या 1100 कोच हो जाएगी.

प्रोजेक्ट के जरिए स्थानीय युवाओं को मिलेंगे ट्रेनिंग के साथ रोजगार के नए मौके

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इस प्रोजेक्ट से भोपाल और रायसेन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छोटे उद्योगों का निर्माण होगा. छोटे उद्योग भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को प्रोडक्शन का मैटेरियल बनाकर सप्लाई करेंगे. सीएम ने बताया कि जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैन पॉवर भी जरूरी होगा. ट्रेंड मैन पॉवर की जरूरत होगी.

इस प्रोजेक्ट के जरिए स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग के साथ रोजगार के नए मौके मिलेंगे. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस अकेले प्रोजेक्ट से पांच हजार नए रोजगार मिलने की संभावना है. यह प्रोजेक्ट मेक इन मध्य प्रदेश का एक अहम पड़ाव होगा.

आजादी के बाद पहला मौका जब मध्य प्रदेश में बनेंगे रेल कोच

इस प्रकार के रेलवे कोच का निर्माण मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है. सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इसके जरिए देश के रेलवे प्रोडक्शन मैप पर अब मध्य प्रदेश भी दिखेगा. इस प्रोजेक्ट के लिए उमरिया गांव की तहसील गौहरगंज में 148 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. इस प्रोजेक्ट की दूरी ओबैदुल्लागंज से 4 किमी, एनएच-46 से एक किमी और भोपाल एयरपोर्ट से 50 किमी है.

भारत का नेक्स्ट-जेन रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है BEML का प्रोजेक्ट ब्रह्मा

सीएम ने बताया इस प्रोजेक्ट में वंदे भारत, अमृत भारत, मेट्रो कोच का निर्माण किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) का यह प्रोजेक्ट ब्रह्मा भारत का नेक्स्ट-जेन रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है. BEML रक्षा मंत्रालय के तहत ‘शेड्यूल ए’ की कंपनी है. ये रक्षा, रेल, खनन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

BEML तीन क्षेत्रों रक्षा-एयरोस्पेस, खनन-निर्माण और रेल-मेट्रो क्षेत्रों में काम करती है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा क्षेत्र होने की वजह से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान परियोजना के शुभारंभ के मौके पर उपस्थित रहेंगे. सीए ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड(BEML) रेल कोच बनाएगा और रेल कोच के सारे काम का ऑर्डर रेल मंत्रालय की ओर से आएंगे.

