डीग : जिले के नगर उपजिला अस्पताल में शुक्रवार को एक अनोखा प्रसव देखने को मिला. यहां कैथवाड़ा थाना क्षेत्र के गांव धर्मशाला की 25 वर्षीय मुमताज ने एक साथ तीन बच्चियों को जन्म दिया. खास बात यह रही कि तीनों बच्चियां पांच-पांच मिनट के अंतराल में पैदा हुईं. समय से पहले हुए इस प्रसव के बाद डॉक्टरों ने मां और नवजातों को बेहतर देखभाल के लिए भरतपुर रेफर कर दिया है.

अचानक उठा दर्द, अस्पताल पहुंची मुमताज : मुमताज के पति साहिल ने बताया कि गर्भावस्था को साढ़े सात माह पूरे हो चुके थे. शुक्रवार सुबह पत्नी को अचानक पेट में तेज दर्द और प्रसव पीड़ा हुई. घबराकर परिवारजन उसे नगर उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉ. रविन्द्र और उनकी टीम ने जांच के बाद तुरंत डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी.

तीन बच्चियों का जन्म : अस्पताल के डॉ. रविन्द्र ने बताया कि यह प्रसव पूरी तरह नॉर्मल था. पहले नवजात बच्ची का जन्म हुआ, उसके पांच मिनट बाद दूसरी और फिर तीसरी बच्ची ने जन्म लिया. पहली बच्ची का वजन 1 किलो 200 ग्राम, दूसरी बच्ची का वजन 1 किलो और तीसरी बच्ची का वजन 1 किलो 100 ग्राम था. बेहतर देखभाल के लिए प्रसूता और तीनों नवजात बच्चियों को भरतपुर रेफर कर दिया गया है. डॉ. रविन्द्र ने बताया कि यह साढ़े सात माह का समय से पहले हुआ प्रसव है. ऐसे मामलों में शिशुओं का वजन सामान्य से कम होता है और उन्हें अतिरिक्त चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ती है. यही कारण है कि मां और तीनों बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भरतपुर रेफर किया गया है.