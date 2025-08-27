ETV Bharat / state

प्रेमानंद महाराज और जगद्गुरु रामभद्राचार्य विवाद के बीच बाबा बागेश्वर की एंट्री - RAMBHADRACHARYA CONTROVERSY

जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा बाबा प्रेमानंद महाराज पर की गई टिप्पणी से संत समाज की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. अब पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी बोले.

Baba Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज और जगदगुरु रामभद्राचार्य के बीच बाबा बागेश्वर की एंट्री (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 1:29 PM IST

3 Min Read

छतरपुर/मुंबई : जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा बाबा प्रेमानंद महाराज को दिए गए चैलेंज को लेकर संत समाज अपने-अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दे रहा है. अधिकांश संतों ने रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर रोष जाहिर किया है. इसके बाद जगदगुरु ने अपनी सफाई पेश की. वहीं, इस मामले में प्रेमानंद महाराज या उनके भक्तों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले में अपना पक्ष रखा.

बाबा बागेश्वर बोले- दोनों ही महान संत हैं

वृंदावन के प्रसिद्ध संत और प्रेमानंद महाराज और जगद्गुरू रामभद्राचार्य के बीच चल रहे विवाद को लेकिर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का कहना है "दोनों ही महान संत हैं. जगद्गुरू रामभद्राचार्य के मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं ही. वह प्रेमानंद महाराज से स्नेह रखते हैं. जो लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बयानबाजी करा के दो संतों को लड़ाना चाह रहे हैं, वह गलत है. दोनों वंदनीय हैं. तुलसी पीठाधीश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेमानंद महाराज के लिए हमारे मन में किंचित मात्र भी ईर्ष्या नहीं है. वे हमारे लिए बालक रूप हैं. वो जब भी आएंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे."

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

मुंबई के भिवंडी में धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम

दरअसल, बाबा बागेश्वर इन दिनों महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं. मुंबई के भिवंडी में स्थित बागेश्वर सनातन मठ में मंगलवार को गुरु दीक्षा के दौरान बागेश्वर धाम महाराज ने कहा "कुछ लोगों का काम है आग में घी डालना. दो साधुओं को भिड़ाकर लोग मजे लेना चाहते हैं. मैंने आज वह वीडियो देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग कितना गलत फैला रहे हैं. हमारे गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी मन में कुछ रखते नहीं हैं, बोल देते हैं, लेकिन महाराज के मन में कुछ गलत नहीं है. वह हम सभी लोगों से बहुत प्रेम करते हैं. वहीं, प्रेमानंद महाराज ने पूरे विश्व में भजन के प्रभाव से बहुत युवाओं को जोड़ने का कार्य किया."

Baba Premanand Maharaj
मुंबई में भक्तों के बीच पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

दो संतों को लड़ाकर मजा लेने वाले गलत हैं

Baba Premanand Maharaj
मुंबई के भिवंडी में बाबा बागेश्वर (ETV BHARAT)

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "एक महापुरुष ने भागती, दौड़ती, बिछड़ती पीढ़ी को भजन से जोड़ा तो वहीं जगद्गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर रामलला के पक्ष में अपने बयान देकर राम मंदिर बनवाने में अहम भूमिका निभाई. हमारे गुरुजी तो कई बार हमसे भी कह देते हैं कि हम इस चमत्कार-वमतकार के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो बजरंगबली और रामजी के चक्कर में पड़ते हैं. उनके मन में भी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रही है. हां, वह बेबाक हैं, कह ज़रूर देते हैं. हमें दो महापुरुषों की बात सोशल मीडिया, मीडिया का विषय नहीं है. ये आदर का विषय है. दोनों की लड़ाई दिखाने से सनातन का ही नुकसान है."

छतरपुर/मुंबई : जगद्गुरु रामभद्राचार्य द्वारा बाबा प्रेमानंद महाराज को दिए गए चैलेंज को लेकर संत समाज अपने-अपने हिसाब से प्रतिक्रियाएं दे रहा है. अधिकांश संतों ने रामभद्राचार्य की टिप्पणी पर रोष जाहिर किया है. इसके बाद जगदगुरु ने अपनी सफाई पेश की. वहीं, इस मामले में प्रेमानंद महाराज या उनके भक्तों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. अब बागेश्वर धाम के पं.धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले में अपना पक्ष रखा.

बाबा बागेश्वर बोले- दोनों ही महान संत हैं

वृंदावन के प्रसिद्ध संत और प्रेमानंद महाराज और जगद्गुरू रामभद्राचार्य के बीच चल रहे विवाद को लेकिर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का कहना है "दोनों ही महान संत हैं. जगद्गुरू रामभद्राचार्य के मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं ही. वह प्रेमानंद महाराज से स्नेह रखते हैं. जो लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बयानबाजी करा के दो संतों को लड़ाना चाह रहे हैं, वह गलत है. दोनों वंदनीय हैं. तुलसी पीठाधीश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रेमानंद महाराज के लिए हमारे मन में किंचित मात्र भी ईर्ष्या नहीं है. वे हमारे लिए बालक रूप हैं. वो जब भी आएंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे."

बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

मुंबई के भिवंडी में धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम

दरअसल, बाबा बागेश्वर इन दिनों महाराष्ट्र की यात्रा पर हैं. मुंबई के भिवंडी में स्थित बागेश्वर सनातन मठ में मंगलवार को गुरु दीक्षा के दौरान बागेश्वर धाम महाराज ने कहा "कुछ लोगों का काम है आग में घी डालना. दो साधुओं को भिड़ाकर लोग मजे लेना चाहते हैं. मैंने आज वह वीडियो देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग कितना गलत फैला रहे हैं. हमारे गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी मन में कुछ रखते नहीं हैं, बोल देते हैं, लेकिन महाराज के मन में कुछ गलत नहीं है. वह हम सभी लोगों से बहुत प्रेम करते हैं. वहीं, प्रेमानंद महाराज ने पूरे विश्व में भजन के प्रभाव से बहुत युवाओं को जोड़ने का कार्य किया."

Baba Premanand Maharaj
मुंबई में भक्तों के बीच पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (ETV BHARAT)

दो संतों को लड़ाकर मजा लेने वाले गलत हैं

Baba Premanand Maharaj
मुंबई के भिवंडी में बाबा बागेश्वर (ETV BHARAT)

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा "एक महापुरुष ने भागती, दौड़ती, बिछड़ती पीढ़ी को भजन से जोड़ा तो वहीं जगद्गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर रामलला के पक्ष में अपने बयान देकर राम मंदिर बनवाने में अहम भूमिका निभाई. हमारे गुरुजी तो कई बार हमसे भी कह देते हैं कि हम इस चमत्कार-वमतकार के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो बजरंगबली और रामजी के चक्कर में पड़ते हैं. उनके मन में भी किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रही है. हां, वह बेबाक हैं, कह ज़रूर देते हैं. हमें दो महापुरुषों की बात सोशल मीडिया, मीडिया का विषय नहीं है. ये आदर का विषय है. दोनों की लड़ाई दिखाने से सनातन का ही नुकसान है."

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGADGURU RAMBHADRACHARYAPREMANAND AND RAMBHADRACHARYACONTROVERSY BETWEEN 2 SAINTSBABA PREMANAND MAHARAJRAMBHADRACHARYA CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में फंसे शिवपुरी के तीर्थयात्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई मदद की गुहार

सीएम की घोषणा के डेढ़ साल बाद भी नहीं शुरू हुई मुरैना शुगर फैक्ट्री, 3 सितंबर से होगा आंदोलन

रीवा में करिश्मा कपूर को देख क्रेजी हुए फैंस, दादा राजकपूर यहीं दे बैठे थे अपना दिल

खिलचीपुर का 11 मील शहर दुनिया का असली प्रेम नगर, यहां मोहब्बत है पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.