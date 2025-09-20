ETV Bharat / state

प्रेम प्रकाश पांडे ने भिलाई में PM मोदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखी

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे शुक्रवार को दुर्ग जिले के स्मृति नगर स्थित सूर्या मॉल के पीवीआर सिनेमा पहुंचे थे.

PM modi Documentary In durg
प्रेम प्रकाश पांडे ने भिलाई में PM मोदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 2:16 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे शुक्रवार को दुर्ग जिले के स्मृति नगर स्थित सूर्या मॉल के पीवीआर सिनेमा पहुंचे. यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी.

डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानिए: लगभग 40 मिनट की इस फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी के संघर्षपूर्ण जीवन, बचपन के अनुभवों और उनके व्यक्तित्व को आकार देने वाली अहम घटनाओं को दर्शाया गया. प्रेम प्रकाश पांडे से जब पूछा गया कि क्या इसमें पीएम मोदी से जुड़े विवादित पहलुओं को भी शामिल किया गया है, तो उन्होंने कहा कि क्या कोई ऐसा नेता है जिसकी आलोचना न हुई हो? हमें उनके महान कार्यों और समाज में किए गए योगदानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.

PM modi Documentary In durg (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह डॉक्यूमेंट्री आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत साबित होगी और लोगों को यह समझने में मदद करेगी कि संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ निश्चय और संकल्प से कोई भी शिखर तक पहुंच सकता है- प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष

प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि, ये डॉक्यूमेंट्री बताती है कि, कैसे नरेंद्र मोदी ने बेहद साधारण जीवन से अपनी यात्रा शुरू की और धीरे-धीरे राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रनीति के रणनीतिकार बने. इसमें उनके सामाजिक कार्यों, समाज में किए गए बदलावों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती स्वीकार्यता को दिखाया गया है. डॉक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य मोदी के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को सामने लाना है, जिन्हें आमतौर पर लोग नहीं जानते.

बीजेपी का सेवा पखवाड़ा: दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है. 17 सितम्बर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक ये अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत बीजेपी स्वच्छता के अलावा रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर समेत कई आयोजन कर रही है. इसी के तहत डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जा रही है.

सेवा दिवस के दिन पंडरिया में 75 धर्मांतरित लोगों की 'घर वापसी', विधायक बोहरा ने पैर धोकर स्वागत किया
छत्तीसगढ़ में सेवा पखवाड़ा दिवस पर अलग-अलग आयोजन, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर में पहुंच रहे लोग
रायपुर और राजिम के बीच मेमू यात्री रेल सेवा शुरू, सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी

