झारखंड में इस साल कैसा रहा मानसून का प्रदर्शन, कहां हुई अच्छी बारिश और कहां रह गई कमी?
झारखंड में इस साल मानसून की बारिश कैसी रही और जिलों में कितनी बारिश हुई, इस पर मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी की है.
Published : October 3, 2025 at 3:15 PM IST
रांची: झारखंड में इस साल अच्छी बारिश हुई है. हालांकि, इस साल भी सामान्य से कम बारिश ही हुई है. मौसम विभाग ने मानसूनी वर्षा को लेकर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें झारखंड के जिलों में हुई मानसूनी बारिश की जिलावार आंकड़ें बताए गए हैं.
गौरतलब हो कि भारत में 1 जून से 30 सितंबर तक की वर्षा को मानसूनी वर्षा के रूप में दर्ज किया जाता है. रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इस वर्ष 1 जून से 30 सितंबर के बीच चार महीनों के दौरान झारखंड में हुई वर्षा और ओवरऑल राज्य में मानसूनी बारिश की स्थिति पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है. मानसूनी बारिश पर रिपोर्ट से पता चलता है कि 2025 में झारखंड में मानसून का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप और अच्छा रहा है.
मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक एस.सी. मंडल बताते हैं कि इस वर्ष 1 जून से 30 जून तक झारखंड में मानसून का प्रदर्शन अच्छा रहा है. उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान राज्य में 1099.5 मिमी बारिश हुई, जो औसत वर्षा से 17% अधिक और सामान्य सीमा के भीतर है. उन्होंने बताया कि राज्य में सितंबर में औसत से 16% कम वर्षा हुई, लेकिन यह कम वर्षा भी सामान्य रेंज (+-19%) के भीतर ही है. उन्होंने बताया कि झारखंड में इस वर्ष सामान्य 224 मिमी की जगह केवल 188.6 मिमी वर्षा ही हुई है.
मानसून अभी भी कायम
एस.सी. मंडल ने बताया कि मानसून का मौसम अभी भी जारी है और झारखंड भी मानसून के प्रभाव में है. उन्होंने बताया कि सितंबर महीने में सामान्य से 16% कम बारिश हुई, लेकिन यह कम बारिश भी सामान्य श्रेणी में आती है, क्योंकि आईएमडी औसत बारिश के 19% से कम या ज़्यादा तक होने वाली बारिश को सामान्य श्रेणी में रखता है.
मौसम विज्ञान केंद्र, रांची ने बताया कि 1 जून, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक के चार महीनों में, राज्य में ओवरऑल सामान्य से 17% अधिक बारिश हुई, लेकिन जिलेवार बारिश के आंकड़ों में उतार-चढ़ाव रहा. पूर्वी सिंहभूम, रांची, सरायकेला-खरसावां, लातेहार और पश्चिमी सिंहभूम में सामान्य से काफी ज़्यादा बारिश हुई, जबकि संथाल क्षेत्र का पाकुड़ एकमात्र ऐसा जिला रहा जहां सामान्य से काफी कम बारिश हुई.
पाकुड़ में सामान्य से 33 फीसदी कम बारिश
1224.5 मिमी की सामान्य औसत बारिश के बजाय, इस वर्ष पाकुड़ में केवल 816.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 33% कम है. गोड्डा, देवघर, गढ़वा, हजारीबाग, साहिबगंज और सिमडेगा ऐसे जिले थे जहां सामान्य से कम बारिश हुई, लेकिन इनका रेंज सामान्य वर्षापात के भीतर रहा.
सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि राज्य के 24 में से आठ जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई, जबकि एक जिले, पाकुड़ में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई. पाकुड़ के अलावा, 14 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम या ज्यादा बारिश हुई, लेकिन ये सभी नॉर्मल रेंज में आते हैं.
|जिले का नाम
|औसत बारिश(mmमें)
|वास्तविक बारिश(mmमें)
|कम या ज्यादा
|बोकारो
|912.1
|1053.6
|16% अधिक
|चतरा
|949
|1032.2
|09% अधिक
|देवघर
|999.2
|830.9
|17% कम
|धनबाद
|1082.7
|1382.9
|28% अधिक
|दुमका
|1067.7
|1244.3
|17% अधिक
|पू. सिंहभूम
|1096.2
|1669.5
|52% अधिक
|गढ़वा
|911.5
|846.3
|07% कम
|गिरिडीह
|971.3
|1089
|12% अधिक
|गोड्डा
|920.5
|751.2
|18% कम
|गुमला
|1056.2
|1091.9
|03% अधिक
|हजारीबाग
|1052.5
|1021.4
|03% कम
|जामताड़ा
|1073.1
|1274.3
|19% अधिक
|खूंटी
|1110.2
|1377.7
|24% अधिक
|कोडरमा
|891.3
|1026
|15% अधिक
|लातेहार
|1018.5
|1391.5
|37% अधिक
|लोहरदगा
|984.4
|1076.4
|09% अधिक
|पाकुड़
|1224.5
|816.3
|33% कम
|पलामू
|849.6
|976.8
|15% अधिक
|रामगढ़
|1024
|1343.7
|31% अधिक
|रांची
|1027.7
|1550.2
|51% अधिक
|साहिबगंज
|1207.5
|1074.4
|11% कम
|सरायकेला
|1008
|1526.3
|51% अधिक
|सिमडेगा
|1294.7
|1278.2
|01% कम
|पश्चिमी सिंहभूम
|1001.1
|1330.8
|17% अधिक
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि राज्य में मानसून का प्रदर्शन आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुरूप रहा है. उन्होंने बताया कि आईएमडी ने पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया था कि देश के पूर्वी क्षेत्र में मानसूनी वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक होगी, इसलिए राज्य में मानसून का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप रहा है. उन्होंने बताया कि विभिन्न कारणों से, विभिन्न जिलों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन अलग-अलग होता है, और यह झारखंड में भी दिखा है.
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि देश के पश्चिमी भाग में मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन वह इंदौर में आकर रुक गई है. उन्होंने बताया कि आमतौर पर झारखंड से मानसून की वापसी 10-15 अक्टूबर के बीच होता है, लेकिन अभी जो सिस्टम बना हुआ है उसके कारण, 10 अक्टूबर के बाद ही राज्य से मानसून की वापसी होगी.
