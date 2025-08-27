ETV Bharat / state

थराली के दूरस्थ गांव से गर्भवती एयरलिफ्ट, आपदा प्रभावित परिवारों को भेजा गया राहत सेंटर - THARALI DISASTER UPDATE

आपदा राहत कैंप कुलसारी में 300 से अधिक लोग रह रहे हैं. प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं. है

THARALI DISASTER UPDATE
थराली के दूरस्थ गांव से गर्भवती एयरलिफ्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read

चमोली: आपदा के बाद से ही थराली के दूरस्थ इलाकों में सड़क मार्ग बाधित हैं. जिसके कारण जन जीवन बुरी तरह बाधित हो गया है. इसी कड़ी में आज थराली के दूरस्थ क्षेत्र में एक प्रसूता को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया. थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने इस घटना की जानकारी दी है. वहीं, थराली के दूसरे आपदाग्रस्त क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी तेजी से राहत बचाव कार्य किये जा रहे हैं.

जिला प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली में है एक-एक बारिकियों पर नजर बनाये हुये हैं. आपदा के बाद थराली की सड़कों के हालात बेकार हो गई हैं. लोगों को तहसील मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफल तय करना पड़ रहा है. कई गांवों का संपर्क भी तहसील मुख्यालय से कट चुका है. थराली मुख्य बाजार पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है. ऐसे में अब जिला प्रशासन से लेकर तमाम आलाधिकारी चिंतित हैं.

थराली एसडीएम आवास पूरी तरह मलबे की मलबे में दबा है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुरक्षा की दृष्टिगत खाली करवा दिया गया है. एसडीएम थराली पंकज भट्ट ने बताया थराली में जिला पंचायत के भवन पर फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र को शिफ्ट किया गया है. आपदा राहत कैंप कुलसारी में 300 से अधिक लोग रह रहे हैं. प्रशासन की ओर से भोजन की रहने की व्यवस्था वहां पर की गई है. सड़कों को सुचारु होने में अभी समय लगेगा.

उन्होंने बताया थराली मुख्य बाजार के ऊपर निवास कर रहे स्थानीय लोगों की हटाया गया है. यहां सड़क किनारे एक बड़ा बोल्डर आ गया है. कभी भी कोई नुकसान हो सकता है. जिससे चलते प्रशासन ने समय पर सभी को खाली करने की आदेश दिये हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर थराली कोटडीप वाली सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आने से थराली बाजार पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है. यहां मार्ग करीब 15 किलोमीटर तक बन्द है. सोल क्षेत्र में लोग पैदल ही बाजार तक पहुंच रहे हैं. वहीं, आज थराली के दूरस्थ्य क्षेत्र रूईस्याण की प्रसूता महिला अनिता देवी पत्नी संजय सिंह को एयर लिफ्ट के माध्यम से एम्स पहुंचाया गया है.

पढ़ें---

चमोली: आपदा के बाद से ही थराली के दूरस्थ इलाकों में सड़क मार्ग बाधित हैं. जिसके कारण जन जीवन बुरी तरह बाधित हो गया है. इसी कड़ी में आज थराली के दूरस्थ क्षेत्र में एक प्रसूता को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया. थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने इस घटना की जानकारी दी है. वहीं, थराली के दूसरे आपदाग्रस्त क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी तेजी से राहत बचाव कार्य किये जा रहे हैं.

जिला प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली में है एक-एक बारिकियों पर नजर बनाये हुये हैं. आपदा के बाद थराली की सड़कों के हालात बेकार हो गई हैं. लोगों को तहसील मुख्यालय तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफल तय करना पड़ रहा है. कई गांवों का संपर्क भी तहसील मुख्यालय से कट चुका है. थराली मुख्य बाजार पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है. ऐसे में अब जिला प्रशासन से लेकर तमाम आलाधिकारी चिंतित हैं.

थराली एसडीएम आवास पूरी तरह मलबे की मलबे में दबा है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सुरक्षा की दृष्टिगत खाली करवा दिया गया है. एसडीएम थराली पंकज भट्ट ने बताया थराली में जिला पंचायत के भवन पर फिलहाल स्वास्थ्य केंद्र को शिफ्ट किया गया है. आपदा राहत कैंप कुलसारी में 300 से अधिक लोग रह रहे हैं. प्रशासन की ओर से भोजन की रहने की व्यवस्था वहां पर की गई है. सड़कों को सुचारु होने में अभी समय लगेगा.

उन्होंने बताया थराली मुख्य बाजार के ऊपर निवास कर रहे स्थानीय लोगों की हटाया गया है. यहां सड़क किनारे एक बड़ा बोल्डर आ गया है. कभी भी कोई नुकसान हो सकता है. जिससे चलते प्रशासन ने समय पर सभी को खाली करने की आदेश दिये हैं. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर थराली कोटडीप वाली सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आने से थराली बाजार पर भी बड़ा संकट मंडरा रहा है. यहां मार्ग करीब 15 किलोमीटर तक बन्द है. सोल क्षेत्र में लोग पैदल ही बाजार तक पहुंच रहे हैं. वहीं, आज थराली के दूरस्थ्य क्षेत्र रूईस्याण की प्रसूता महिला अनिता देवी पत्नी संजय सिंह को एयर लिफ्ट के माध्यम से एम्स पहुंचाया गया है.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

थराली आपदा अपडेटथराली गर्भवती एयरलिफ्टथराली आपदा राहत सेंटरTHARALI DISASTER UPDATE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.