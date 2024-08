ETV Bharat / state

बाढ़ में फंसी गर्भवती ने ट्रैक्टर ट्रॉली में दिया बच्चे को जन्म, कलेक्टर ने कही ये बात - Gives Birth To Child In Trolley

ट्रॉली में दिया बच्चे को जन्म ( ETV BHARAT BHARATPUR )

बयाना में बाढ़ के हालात (ETV BHARAT BHARATPUR) भरतपुर : जिले के बयाना क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. करौली के पांचना बांध से पानी छोड़े जाने और तेज बरसात की वजह से क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क टूट गया है. वहीं, बयाना के गांव नहरौली में बाढ़ में फांसी एक गर्भवती ने ट्रैक्टर ट्रॉली में ही बच्चे को जन्म दे दिया. गर्भवती को काफी देर तक अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन बाढ़ की वजह से समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा सके. जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी, जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव, एसपी मृदुल कच्छावा समेत प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं. प्रसूता को अस्पाल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम प्रयास कर रही है. इन गांवों का टूटा संपर्क : कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि बीते कई दिन से क्षेत्र में तेज बरसात हो रही है. लगातार पांचना बांध का पानी छोड़े जाने की वजह से गंभीरी नदी में भी पानी आ रहा है. बयान क्षेत्र में बाढ़ के हालात बने हुए हैं. बयाना क्षेत्र के गांव नहरौली, शेरगढ़ और सीतपुरा समेत कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया है. इसे भी पढ़ें - राजस्थान में बारिश से बिगड़े हालात, 23 लोगों की मौत, 7 जिलों में स्कूल बंद - RAIN IN RAJASTHAN

