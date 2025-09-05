ETV Bharat / state

सोनभद्र में सड़क पर दिया बच्चे को जन्म; अस्पताल के गेट पर तड़पती रही गर्भवती, परिजन बोले- चाबी न होने का बहाना बनाती रही नर्स - SONBHADRA NEWS

सीएचसी बीजपुर के अधीक्षक पीएन सिंह ने बताया कि एएनएम को जारी किया गया नोटिस.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
सोनभद्र/लखीमपुर खीरी : जिले में संवेदनहीनता और लापरवाही की एक शर्मनाक घटना सामने आई है. बीजपुर पुनर्वास प्रथम में गुरुवार की रात एक गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल के बाहर घंटों तड़पती रही. आरोप है कि परिजन एएनएम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को लगातार फोन लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा. घंटों प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने अस्पताल के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया. परिजनों ने शासन प्रशासन से ऐसे लापरवाह कर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है.


पीड़िता के पति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप : पीड़िता के पति ने बताया कि 'पत्नी का चेकअप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर पुनर्वास में चल रहा था. गुरुवार की रात पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर आशा को फोन किया. जानकारी के बाद आशा मौके पर पहुंच गईं. आरोप है कि स्थिति देख आशा ने एएनएम को फोन पर प्रसव कराने की जानकारी दी, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा. पति का आरोप है कि नर्स लगातार चाबी न होने का बहाना बनाती रहीं. जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने गेट पर पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया. आक्रोशित परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले कर्मियों की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी से कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है.


एएनएम को नोटिस जारी : सीएचसी बीजपुर के अधीक्षक पीएन सिंह ने बताया कि एएनएम के पहुंचने के पहले ही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था. उसके बाद एएनएम ने जच्चा-बच्चा को सुरक्षित जांचकर अस्पताल में भर्ती कराया. स्पष्टीकरण के लिए एएनम को नोटिस जारी कर दिया गया है, जो पैसे की बात सामने आ रही है, इसमें एएनम ने बताया कि परिजन की ओर से अपनी खुशी से 200 रुपये दिया गया था. एएनएम द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं की गई थी.

लखीमपुर खीरी में गर्भवती ने दिया बच्चे को जन्म, पीड़िता को बाढ़ से निकाला : जनपद में शारदा नदी की बाढ़ ने निघासन तहसील क्षेत्र के ग्रंट नंबर 12 और आस-पास के गांवों को अपने चपेट में ले लिया है. क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को अचानक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से महिला को चारपाई पर लिटाकर बाढ़ के पानी से निकालने का प्रयास शुरू किया गया. चारपाई को कंधों पर उठाकर ग्रामीण पानी से भरे रास्तों से गुजरने लगे, लेकिन बंधे तक पहुंचने से पहले महिला को अचानक तेज दर्द होने लगा. ग्रामीणों ने कपड़ों और तिरपाल से एक अस्थायी झोपड़ी तैयार की, जिसके बाद झोपड़ी की आड़ में महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया. प्रसव के बाद महिला और नवजात शिशु को सुरक्षित बंधे तक पहुंचाया गया, जहां से उन्हें एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फूलबेहड़ ले जाया गया. चिकित्सकों ने महिला और बच्चे की जांचकर आवश्यक टीकाकरण किया. एसडीएम राजीव कुमार निगम परिवार से मिलने पहुंचे. उन्होंने महिला और नवजात को आशीर्वाद दिया और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. एसडीएम ने कहा कि प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों की निगरानी कर रहा है और राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग व अन्य टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं. शुक्रवार को प्रभावित गांवों में राहत सामग्री भी बांटी जाएगी.


