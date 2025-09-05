ETV Bharat / state

सोनभद्र/लखीमपुर खीरी : जिले में संवेदनहीनता और लापरवाही की एक शर्मनाक घटना सामने आई है. बीजपुर पुनर्वास प्रथम में गुरुवार की रात एक गर्भवती महिला सरकारी अस्पताल के बाहर घंटों तड़पती रही. आरोप है कि परिजन एएनएम और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को लगातार फोन लगाते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा. घंटों प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने अस्पताल के सामने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया. परिजनों ने शासन प्रशासन से ऐसे लापरवाह कर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है.



पीड़िता के पति ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लगाया लापरवाही का आरोप : पीड़िता के पति ने बताया कि 'पत्नी का चेकअप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीजपुर पुनर्वास में चल रहा था. गुरुवार की रात पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर आशा को फोन किया. जानकारी के बाद आशा मौके पर पहुंच गईं. आरोप है कि स्थिति देख आशा ने एएनएम को फोन पर प्रसव कराने की जानकारी दी, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य कर्मी मौके पर नहीं पहुंचा. पति का आरोप है कि नर्स लगातार चाबी न होने का बहाना बनाती रहीं. जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने गेट पर पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया. आक्रोशित परिजनों ने लापरवाही बरतने वाले कर्मियों की जांच मुख्य चिकित्साधिकारी से कराकर दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है.



एएनएम को नोटिस जारी : सीएचसी बीजपुर के अधीक्षक पीएन सिंह ने बताया कि एएनएम के पहुंचने के पहले ही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया था. उसके बाद एएनएम ने जच्चा-बच्चा को सुरक्षित जांचकर अस्पताल में भर्ती कराया. स्पष्टीकरण के लिए एएनम को नोटिस जारी कर दिया गया है, जो पैसे की बात सामने आ रही है, इसमें एएनम ने बताया कि परिजन की ओर से अपनी खुशी से 200 रुपये दिया गया था. एएनएम द्वारा किसी प्रकार की मांग नहीं की गई थी.