ETV Bharat / state

पहाड़ में एयर एंबुलेंस सेवा बनी वरदान, इमरजेंसी में गर्भवती महिला को किया गया एयरलिफ्ट

उत्तराखंड में एंबुलेंस सेवा पहाड़ के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है.

Etv Bharat
पहाड़ में एयर एंबुलेंस सेवा बनी वरदान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: पौड़ी गढ़वाल जिले के चिमल्यूं गांव में 28 साल की गर्भवती महिला के लिए एयर एंबुलेंस सेवा वरदान साबित हुई. गंभीर हालात में गर्भवती महिला को हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्भवती महिला पहले पौड़ी अस्पताल में भर्ती थी. स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक देखते हुए उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता बताई.

महिला को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया: मामला संज्ञान में आने पर स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल एयर एंबुलेंस की व्यवस्था करने के आदेश दिए. एयर एंबुलेंस की मदद से सविता को सुरक्षित एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार होगा. इस आपातकालीन सेवा से जच्चा-बच्चा दोनों की जान बच सकी.

महिला का पति हुआ भावुक: महिला के पति विपिन सिंह ने भावुक होते हुए प्रदेश सरकार और विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार जताया. उन्होंने कहा कि समय पर एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध न होती तो उनकी पत्नी और बच्चे की जान पर संकट आ सकता था.

महिला का बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ था: इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि राज्य सरकार दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों तक त्वरित चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए गंभीर और संवेदनशील है. चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश रावत ने बताया कि महिला का बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ था. चूंकि यह उनका पहला प्रसव था, इसलिए ऐसी स्थिति में जटिलताएं आना सामान्य है. महिला और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर उन्हें एयर एंबुलेंस से एम्स ऋषिकेश भेजा गया.

प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर मरीज को समय पर बेहतर और सुरक्षित उपचार उपलब्ध कराया जाए, चाहे वह कितना भी दूरस्थ क्षेत्र से क्यों न हो. बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां सरकार की तरफ से एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है.

स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान:

खिर्सू ब्लाक की गर्भवती महिला की स्थिति नाजुक होने की सूचना मिलते ही मैंने अधिकारियों को तत्काल एयर एंबुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. हमारी प्राथमिकता मरीज की जान बचाना और उसे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचाना है. इस इमरजेंसी घटना से यह संदेश जाता है कि सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है और समय पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए पूरी तरह संवेदनशील व प्रतिबंध है.

-डॉ धन सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड-

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

RISHIKESH AIIMSAIR AMBULANCE SERVICESRINAGAR GARHWALPAURI GARHWAL NEWSPREGNANT WOMAN AIRLIFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.