बेंगलुरु से चतरा लौट रही गर्भवती महिला की ट्रेन में मौत, हटिया स्टेशन पर रेलवे के चिकित्सकों ने मृत किया घोषित

चार माह की गर्भवती दुर्गा पूजा पर अपने घर लौट रही थी मगर ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई.

PREGNANT WOMAN DIED IN TRAIN
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 4:43 PM IST

रांची: दुर्गा पूजा पर अपने घर लौट रही एक गर्भवती महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से ट्रेन में ही मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना शनिवार सुबह हटिया रेलवे स्टेशन पर सामने आई. महिला का नाम सोना देवी है, जो चतरा जिले के सतगांव की रहने वाली थी.

सोना देवी अपने पति धनेश्वर कुमार भुइंया के साथ बेंगलुरु–हटिया साप्ताहिक एक्सप्रेस से घर लौट रही थी. धनेश्वर बेंगलुरु में मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता है. दुर्गा पूजा में परिजनों के साथ समय बिताने के लिए वे पत्नी को लेकर चतरा जा रहा था.

PREGNANT WOMAN DIED IN TRAIN
हटिया रेलवे स्टेशन (Etv Bharat)

राउरकेला के पास बिगड़ी तबीयत

बुधवार सुबह करीब 6 बजे ट्रेन जब राउरकेला स्टेशन के पास थी, तभी महिला को अचानक पेट में दर्द की शिकायत हुई. धनेश्वर ने तत्काल डॉक्टर को दिखाने की बात कही, लेकिन सोना देवी ने कहा कि अब हटिया पहुंचकर ही इलाज कराएंगी. इसके बाद वह लेट गई और कुछ देर बाद सो गई.

हटिया पहुंचते ही बदली खुशियां मातम में

ट्रेन जैसे ही सुबह हटिया स्टेशन पहुंची, धनेश्वर ने पत्नी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी. घबराए पति ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया.

चार माह की गर्भवती थी सोना देवी

परिजनों ने बताया कि सोना देवी करीब चार माह की गर्भवती थी. पति धनेश्वर ने कहा कि उसको लगा था कि पेट दर्द सामान्य है और हटिया पहुंचकर डॉक्टर को दिखा देंगे, लेकिन अचानक इस तरह स्थिति बिगड़ जाएगी, यह सोचा भी नहीं था.

रेलवे पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सक समय पर पहुंचे थे, लेकिन महिला की ट्रेन में ही मौत हो चुकी थी. आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

गांव में पसरा मातम

इस घटना से चतरा जिले के सतगांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और धनेश्वर लंबे समय से बेंगलुरु में मजदूरी कर रहा था. दुर्गा पूजा पर घर लौटते वक्त घटी इस घटना से पूरा परिवार टूट गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

