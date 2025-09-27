गर्भपात के मामलों में गर्भवती महिला की सहमति सर्वोपरि: जबलपुर हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग गर्भवती बलात्कार पीड़िता की इच्छानुसार उसे बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी. कहा- प्रजनन की स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार.
Published : September 27, 2025 at 8:26 AM IST
जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि प्रजनन संबंधी विकल्पों और गर्भपात के मामलों में गर्भवती महिला की सहमति सर्वोपरि है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने इस आदेश के साथ नाबालिग गर्भवती बलात्कार पीड़िता की इच्छा अनुसार उसे अपने बच्चे को जन्म प्रदान करने की अनुमति दी है.
मेडिकल बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि पीड़िता की उम्र साढ़े 16 साल है और गर्भावधि 28 से 30 सप्ताह के बीच है
मंडला जिले के नैनपुर न्यायालय ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता के गर्भवती होने के संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को पत्र लिखा था. हाईकोर्ट ने पत्र की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करते हुए पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा था. मेडिकल बोर्ड की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि पीड़िता की उम्र साढ़े 16 साल है और गर्भावधि 28 से 30 सप्ताह के बीच है. इस अवधि में गर्भपात से पीड़ित की जान को खतरा हो सकता है.
एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता तथा उसके माता-पिता ने गर्भपात से इंकार कर दिया था. माता-पिता ने अपने कथनों में कहा था है वे पीड़िता को नहीं रखना चाहते हैं. पीड़िता बच्चे को जन्म देकर उसे अपने साथ रखना चाहती है. एकलपीठ ने पीड़िता को बाल कल्याण समिति मंडला में स्थानांतरित करने के आदेश जारी करते हुए इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को सूचित करने के निर्देश दिए हैं.
पीड़िता के वयस्क होने तक सीडब्ल्यूसी मंडला के पास रहेगी और सभी चिकित्सा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे
एकलपीठ ने बाल कल्याण समिति के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बच्चे के जन्म के संबंध में पूरी सावधानी बरतें क्योंकि पीड़िता 28 सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती है. पीड़िता के वयस्क होने तक सीडब्ल्यूसी मंडला के पास रहेगी और प्रसव और अन्य सभी चिकित्सा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे. एकलपीठ ने इस आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया.