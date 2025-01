ETV Bharat / state

गर्भवती भाभी की कार से कुचलकर बेरहमी से हत्या, आरोपी देवर की भी मिली लाश, मायके वालों ने पति सहित तीन पर दर्ज कराया केस - TWO DEATHS IN FAMILY IN FIROZABAD

भाभी-देवर की मौत से मची सनसनी ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : 1 minutes ago

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में एक परिवार के दो लोगों की मौत से सनसनी मच गई है. पहली घटना में देवर ने कार से कुचलकर अपनी ही गर्भवती भाभी की हत्या कर दी है. उसके बाद जिस देवर पर हत्या करने का आरोप लगा उसकी भी लाश मिली है. जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं इस मामले में पति और देवर सहित तीन लोगों के खिलाफ महिला के मायके वालों ने हत्या का केस दर्ज कराया गया है. पुलिस दोनों ही मामलों की गहराई से जांच पड़ताल में जुटी हुई है. बता दें कि मृतक खुशबू (23 साल) पुत्री दिलीप यादव जो गांव मर्सल गंज की रहने वाली थी. नारखी थाने में खुशबू के पिता दिलीप की ओर से दर्ज करायी गयी एफआईआर के मुताबिक खुशबू की शादी साल पांच साल पहले साल 2000 में फरिहा थाना क्षेत्र के गांव नगला बलू निवासी अभिषेक के साथ हुई थी. खुशबू नौ जनवरी को जब दवा लेने के लिए चनौरा गांव आ रही थी तभी अभिषेक उसके भाई राघव और अभिषेक के चचेरे भाई सुमित ने नगला अखई कोटला रोड के समीप अपनी गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. मृतक के पिता का आरोप है कि खुशबू के घर वाले नौकरी के लिए पैसों की डिमांड करते थे और पैसे न देने पर उसकी हत्या कर दी है. इस मामले में इंस्पेक्टर नारखी थाना मनोज कुमार शर्मा का कहना है कि खुशबू के पिता की तहरीर के आधार पर अभिषेक, सुमित और राधव के खिलाफ केस दर्ज उनकी तलाश शुरू कर दी गयी है.