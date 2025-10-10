ETV Bharat / state

कौन हैं प्रीति किन्नर जो बिहार के शिक्षा मंत्री को देंगी टक्कर? जन सुराज ने पहली लिस्ट में दी जगह

गोपालगंज: जिले की भोरे विधानसभा (सुरक्षित सीट) से प्रीति किन्नर को जन सुराज पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने से उनके समर्थकों और क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. जन सुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची में प्रीति किन्नर का नाम शामिल किया गया, जो इस चुनाव में अनोखा राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है.

जन सुराज ने प्रीति किन्नर को बनाया उम्मीदवार: प्रीति किन्नर को टिकट मिलना बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम माना जा रहा है. वह थर्ड जेंडर समुदाय से विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पहली उम्मीदवारों में से एक हैं. इस घोषणा के बाद से ही भोरे विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थक, खासकर समाज के वंचित और उपेक्षित वर्ग, जश्न मना रहे हैं.

शिक्षा मंत्री को देंगी टक्कर!: समर्थकों का मानना है कि प्रीति किन्नर उनके मुद्दों को मजबूती से सदन तक पहुंचाएंगी. भोरे विधानसभा सीट वर्तमान में जदयू के सुनील कुमार (शिक्षा मंत्री) के पास है. जन सुराज ने एक सिटिंग मंत्री के सामने एक किन्नर उम्मीदवार को उतारकर इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है. अब इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.

जन सुराज ने प्रीति किन्नर को बनाया उम्मीदवार (ETV Bharat)

काफी समय से जन सुराज से जुड़ी हैं प्रीति: भोरे एक एससी सुरक्षित सीट है और प्रीति किन्नर काफी समय से जन सुराज से जुड़ी हुई हैं, जिससे उनकी उम्मीदवारी को क्षेत्र में गंभीरता से लिया जा रहा है. जन सुराज के इस निर्णय को प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पार्टी की समावेशी राजनीति के रूप में देखा जा रहा है.

थर्ड जेंडर को उम्मीदवार बनाने पर उत्साह: पार्टी संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह राजनीति में पारंपरिक चेहरों के बजाय आम लोगों और वंचित समुदायों के प्रतिनिधियों को मौका देने के लिए प्रतिबद्ध है. टिकट मिलने की घोषणा के दौरान भी प्रीति किन्नर के नाम पर खूब तालियां बजी थीं. यह देखना दिलचस्प होगा कि भोरे की जनता इस अनोखे और साहसिक राजनीतिक प्रयोग को किस रूप में स्वीकार करती है. उनके समर्थक इसे बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं.

कौन हैं प्रीति किन्नर: प्रीति किन्नर मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा प्रखंड के खाप गांव की रहने वाली हैं, लेकिन वर्ष 2003 से भोरे प्रखंड के कल्याणपुर में रह रही हैं. प्रीति किन्नर एक ट्रांसजेंडर होने के साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वह गरीबों के हर सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं. साथ ही युवाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले हर एक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम या गरीबों की मदद करने में अपना अधिक समय व्यतीत करती हैं.