छत्तीसगढ़ में प्री मानसून, कई जिलों में सुबह से बारिश, अगले तीन दिन और बरसेंगे बदरा - PRE MONSOON IN CHHATTISGARH

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 24, 2025 at 12:47 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 12:59 PM IST 2 Min Read

रायपुर: नौतपा से पहले छत्तीसगढ़ में प्री मानसून की एंट्री हो गई है. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है. दुर्ग जिले में सुबह से ही रुक रुककर बारिश हो रही है. जिससे गर्मी से राहत मिली है और मौसम भी खुशनुमा हो गया है. मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यानी आने वाले 7 दिनों तक मौसम का हाल ऐसा ही रहने वाला है. भिलाई दुर्ग में बारिश: प्री मानसून की एंट्री के कारण दुर्ग और भिलाई में शनिवार सुबह से ही मौसम खुशनुमा हो गया है. सुबह तेज बारिश के बाद हल्की फुहारें बरसती रहीं. इसके कारण शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली और ठंड महसूस होने लगी.

