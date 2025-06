ETV Bharat / state

प्रयागराज बवाल में पुलिस का बड़ा एक्शन, 700 पर FIR, 50 गिरफ्तार-40 बाइकें बरामद; एनएसए में दर्ज होगा मुकदमा - PRAYAGRAJ NEWS

करछना में हिंसा. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 30, 2025 at 11:36 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 11:43 AM IST 5 Min Read

प्रयागराजः प्रयागराज के करछना के भड़ेवरा बाजार में शनिवार को हुए बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा पुलिस ने 60 को नामजद और 700 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इंस्पेक्टर करछना अनूप सरोज और चौकी प्रभारी मुंडा कैलाश की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है. देर रात तक पुलिस की उपद्रवियों की तलाश में दबिश चलती रही.

सीसीटीवी व वीडियो फुटेज से हुई पहचानः घटना के बाद पुलिस ने मौके से 10 आरोपियों को दबोच लिया था, जबकि 20 अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया. उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान वीडियो, फोटोग्राफ और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई. पुलिस ने घटनास्थल से 40 से अधिक बाइकें बरामद की हैं, जिन्हें थाने लाया गया है. इन बाइकों के स्वामियों की पहचान कर यह जांच की जा रही है कि वे उपद्रव में शामिल थे या नहीं.देर रात तक पुलिस ने 50 से अधिक संदिग्धों को दबोचा है. इन्हें करछना, मेजा, मांडा, घूरपुर, नैनी समेत अन्य थानों में रखा गया है और पूछताछ जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां होंगी. करछना में हिंसा. (etv bharat)

करछना में हिंसा. (etv bharat) अराजकता से दो गुटों में बंटा इलाकाः बवाल बढ़ने के बाद जब पुलिस बैकफुट पर आई तो स्थानीय ग्रामीणों ने भीम आर्मी के उप्रदवियाें के खिलाफ पुलिस के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया. उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा लेते हुए उन्होंने पुलिस की मदद की, जिससे हालात पर काफी हद तक काबू पाया गया. हालांकि क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और वैमनस्यता बढ़ने की आशंका है. लोग उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हो सकते हैं. करछना में हिंसा. (etv bharat) करछना में हिंसा. (etv bharat)



राजनीतिक रंग ले रहा मामलाः घटना के बाद राजनीतिक दलों ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए मामले को तूल देना शुरू कर दिया है. आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने करछना और कौशांबी की दो पुरानी घटनाओं को फिर से जीवित करने का प्रयास किया है. करछना में हिंसा. (etv bharat)



क्या था पूरा मामलाः 13 अप्रैल को करछना के इसौटा गांव में अनुसूचित जाति के युवक देवीशंकर की हत्या कर शव को जला दिया गया था. इस मामले में सात ठाकुर बिरादरी सहित आठ आरोपित जेल भेजे गए थे. वहीं कौशांबी में 27 मई को लोहंगदा गांव में आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जो जांच में फर्जी निकला था. बच्ची के इकबालिया बयान के बाद यह मामला पलट गया था. बच्ची ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा था कि उसने मां के उकसावे के बाद दुष्कर्म का आरोप युवक पर लगाया था. बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर यह साबित हो गया था कि सिद्धार्थ के ऊपर लगाए गए आरोप फर्जी थे. हालांकि इस मामले के आरोप युवक सिद्धार्थ तिवारी को पुलिस ने जब 28 जुलाई को पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया तो उसके पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए. बेटे की बेगुनाही साबित नहीं कर पाने के गम में उन्होंने 4 जून को ही सैनी कोतवाली के बाहर जान दे दी थी. इसौटा गांव में देवीशंकर की हत्या के मामले में पुलिस ने अबतक संजय सिंह उर्फ सोनू, मोहित सिंह, मनोज सिंह, अवधेश सिंह उर्फ डीएम, दिलीप सिंह उर्फ छुट्टन, विमलेश गुप्ता उर्फ बाबा डान, शेखर सिंह, अजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. करछना में हिंसा. (etv bharat) इन पर युवक देवीशंकर को पहले शराब पिलाने इसके बाद पीट–पीटकर मार डालने इसके बाद शराब में उसके कपड़ों को डुबोने के बाद शव काे जलाने का आरोप है. इन दोनों मामलों को लेकर क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति और संवेदनशील हो गई है. प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन सतर्कता बढ़ा दी है. 12 अप्रैल को देवी शंकर (35) की हत्या और शव जलाने की घटना के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने प्रयागराज पहुंचे थे. प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस में रोक लिया. जिसके बाद नाराज समर्थकों ने रविवार शाम हनुमानपुर मोरी पर करछना-कोहड़ार मार्ग पर जमा हो गए. पुलिस के रोकने पर समर्थकों ने पुलिस की चार गाड़ियों, एक निजी बस और राहगीरों की 10 गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी. इसके बाद ही पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी.

इस बारे में पुलिस उपायुक्त विवेक चंद्र यादव का कहना है कि शाम के करीब 4.30 बजे आसपास चंद्रशेखर आजाद के आगमन के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे. उसमें कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया. पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से उपद्रव को शांत कराया गया. उपद्रवियों को यहां से खदेड़ दिया गया. यहां स्थिति सामान्य हो गई है. उपद्रवियों को चिह्नित किया जा रहा है. सभी के खिलाफ गैंगस्टर, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी. मौके की स्थिति अब पूरी तरह से सामान्य है.



Last Updated : June 30, 2025 at 11:43 AM IST