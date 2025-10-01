प्रयागराज में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में लगी आग, 100 से ज्यादा बकरियां जिंदा जलीं
प्रयागराज उतरांव थाना क्षेत्र में बलीपुर सब्जी मंडी के पास बुधवार तड़के हुआ हादसा. कुशीनगर के फाजिलनगर और रामकोला में अग्निकांड.
प्रयागराज : उतरांव थाना क्षेत्र में बलीपुर सब्जी मंडी के पास नेशनल हाईवे पर बुधवार सुबह बकरा-बकरियों से भरे ट्रक में अचानक आग लग गई. अग्निकांड में एक 100 से अधिक बकरे-बकरियां जिंदा जल गईं, हालांकि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मी और होमगार्ड की सूझबूझ से 200 से ज्यादा जानवरों की जान बचा ली गई. ट्रक जानवरों को लेकर कानपुर से कोलकाता जा रहा था. वहीं कुशीनगर के फाजिलनगर और रामकोला में आग लगने से घटनाएं हुई हैं.
प्रयागराज दुर्घटना के ट्रक चालक राजधनी (निवासी जौनपुर) के बताया कि वह कानपुर से लगभग 346 बकरे-बकरियां लाद लेकर कोलकाता जा रहा था. बलीपुर नेशनल हाईवे पर सब्जी मंडी के पास पहुंचने पर ट्रक के इंजन में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग विकराल हो गई. चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई. इसी बीच मौके पर पहुंचे डायल 112 के पुलिसकर्मी गिरिजेश और होमगार्ड सुरेश कुमार कुशवाहा ने जान जोखिम में डालकर 200 से ज्यादा बकरों को बाहर निकाला. इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की.
डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि डबल डेकर ट्रक कानपुर से कोलकाता जा रहा था. जिसमें करीब 350 बकरा-बकरियां लदे थे. सब्जी मंडी के पास ट्रक में अचानक आग लग गई थी. अग्निकांड में 200 से ज्यादा बकरा-बकरियां बचा लिए गए. मामले की जांच की जा रही है. इस संबंध में चालक और खलासी से पूछताछ की जा रही है.
कुशीनगर के फाजिलनगर और रामकोला में लगी आग
कुशीनगर में मंगलवार रात आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं में लाखों का नुकसान हो गया. पहली घटना फाजिलनगर इलाके में हुई. जहां शॉर्ट सर्किट के कारण मीर का पटिया उमेश जायसवाल की जूते की दुकान में आग लग गई. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन दमकल की टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में लगभग एक घंटा लग गया. काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन काफी सामना जल गया.
दूसरी घटना रामकोला थाना क्षेत्र के पगार चिलवान गांव में हुई. यहां अन्नू साहनी की झोपड़ी में आग लगने से कपड़े, दैनिक उपयोग का सामान व जरूरी चीजें जल गईं. स्थानीय लोगों की सूझबूझ से झोपड़ी में बंधी भैंस और उसके बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया. लोगों ने आरोप है कि फायर स्टेशन कप्तानगंज से महज एक किलोमीटर दूर है. बावजूद दमकल समय से नहीं पहुंची. अन्नू साहनी ने अज्ञात व्यक्ति पर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है.
