घुमक्कड़ियों के काम की खबर! रेलवे की भारत गौरव डीलक्स ट्रेन से कीजिए चारधाम यात्रा, कोच में लग्जरी सुविधाएं, जानिए- कितना है किराया? - CHAR DHAAM YATRA 2025

भारत गौरव डीलक्स ट्रेन ( Photo Credit : ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 3, 2025 at 1:30 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 2:48 PM IST 3 Min Read

प्रयागराज : बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम और द्वारकापुरी जैसे धामों की आसान और आरामदायक यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने भारत गौरव डीलक्स ट्रेन सेवा शुरू की है. इसकी शुरुआत दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से 27 मई से हो रही है. यह ट्रेन विभिन्न धामों और शहरों से होते हुए 17 दिन में चार धाम यात्रा पूरी कराएगी.

भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन में कई आधुनिक आरामदायक फीचर जोड़े गए हैं. इसमें दो डायनिंग रेस्टोरेंट, एक मॉडर्न किचन और स्नान के लिए क्यूबिक स्नानघर शामिल हैं. सभी कोच में बायो टॉयलेट युक्त वॉशरूम की व्यवस्था की गई है. यात्रियों की सहूलियत के लिए फुटमसाजर भी लगाए गए हैं. पूरी तरह से वातानुकूलित इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी में टिकट बुक कराई जा सकती है. ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था भी की गई है. डीलक्स ट्रेन के अंदर का नजारा. (Photo Credit; Railway) इन धार्मिक स्थानों से होकर गुजरेगी ट्रेनः यात्रा में बद्रीनाथ, माना गांव, नरसिंह मंदिर, जोशीमठ, ऋषिकेश, जगन्नाथ मंदिर, पुरी समुद्र तट, कोणार्क सूर्य मंदिर, चंद्रभागा समुद्र तट, रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुषकोड़ी तथा द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा भेंट द्वारका जैसी जगहों का भ्रमण कराया जाएगा. यात्रा में जाने वाले यात्रियों को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, पुणे में भीमशंकर मंदिर और नासिक में त्रंबकेश्वर मंदिर का भ्रमण भी कराया जाएगा. 17 दिनों की यात्रा के दौरान सभी भक्त 8425 किलोमीटर की यात्रा करेंगे. इस टूर पैकेज का किराया 1.35 लाख रुपये होगा.

