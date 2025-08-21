ETV Bharat / state

प्रयागराज से नई दिल्ली की राह हुई आसान; सूबेदारगंज से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, ये रहेगा रूट - AMRIT BHARAT EXPRESS

स्लीपर कोच का किराया 410 रुपये, 22 अगस्त को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखाएंगे ट्रेन को हरी झंडी

प्रयागराज से नई दिल्ली की राह हुई आसान
प्रयागराज से नई दिल्ली की राह हुई आसान (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 2:13 PM IST

प्रयागराज: यात्रियों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली रूट पर दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस 22 अगस्त से सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी. इस ट्रेन के स्लीपर कोच का किराया मात्र 410 रुपये तय किया गया है. नई अमृत भारत एक्सप्रेस में सूबेदारगंज से 40 बर्थ का कोटा तय किया गया है, जबकि पुरानी ट्रेन में केवल 10 बर्थ उपलब्ध हैं. बता दें कि अभी तक प्रयागराज से दिल्ली के लिए प्रयागराज एक्सप्रेस और रीवा एक्सप्रेस लोगों की पसंदीदा ट्रेनें रही हैं. हालांकि, दोनों ही ट्रेनों में सीट के लिए मारामारी रहती है. अब प्रयागराज एक नई ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में मिल जाएगी, जिससे दिल्ली की राह पहले से भी आसान हो जाएगी.

22 अगस्त 2025 की शाम 5.20 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद प्रवीण पटेल, विधायक हर्ष वर्धन वाजपेयी, विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और महापौर गणेश केसरवानी समेत कई जनप्रतिनिधि एक समारोह में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें 8 स्लीपर, 11 सामान्य, दो एसएलआर और एक पेंट्रीकार शामिल है. किराया दूरी के आधार पर बदलता है. नई दिल्ली 636 किमी और दिल्ली स्टेशन 623 किमी दूर है. 625 किमी से अधिक की दूरी पर स्लैब बदलने से किराया बढ़ता है.

ये रहेगा ट्रेन का टाइम टेबल:

  1. 13697 गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस हर रविवार और गुरुवार को गया से शाम 4:30 बजे रवाना होगी. अनुग्रह नारायण रोड, देहरी आन सोन, सासाराम, भभुआ रोड और पंडित दीन दयाल उपाध्याय होते हुए रात 10:50 बजे से 10:55 बजे के बीच सूबेदारगंज पहुंचेगी. इसके बाद गोविंदपुरी, टूंडला और गाजियाबाद होते हुए अगले दिन दोपहर 12:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
  2. 13698 दिल्ली-गया अमृत भारत एक्सप्रेस: हर सोमवार और शुक्रवार को दोपहर 2:15 बजे दिल्ली से चलेगी. रात 1:05 से 1:10 बजे के बीच सूबेदारगंज रुकेगी और अगले दिन सुबह 9:00 बजे गया पहुंचेगी.

अमृत भारत ट्रेनों में LHB कोच आधारित पुश-पुल व्यवस्था होगी. इनमें कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं, जैसे-

  • क्षैतिज (हॉरिजेंन्टल) स्लाइडिंग खिड़कियां.
  • कोचों के बीच सेमी पर्मानेंट कपलर.
  • धूल-रोधी चौड़े गैंगवे.
  • शौचालय और इलेक्ट्रिकल क्यूबिकल्स में एरोसोल आधारित अग्नि शमन प्रणाली.
  • आपातकालीन आपदा प्रबंधन लाइट.
  • फर्श पर फ्लोरोसेंट स्ट्रिप्स (मार्गदर्शन के लिए).
  • LWS कोचों के लिए बेंच टाइप सीटिंग डिजाइन.
  • आरक्षित और अनारक्षित डिब्बों का अलग-अलग सेक्शन (स्लाइडिंग दरवाजों से विभाजित).

