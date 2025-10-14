ETV Bharat / state

प्रयागराज की 3 नन्हीं बहनों की रील की दुनिया में दमदार एंट्री; नाना पाटेकर-आयुष्मान खुराना संग मिलाई ताल से ताल

प्रयागराज की सगी नन्हीं बहनों के पिता भी कई सीरियल और फिल्मों में काम कर चुके लेकिन, अब नगर निगम की नौकरी कर रहे.

प्रयागराज का कलाकार परिवार.
प्रयागराज का कलाकार परिवार. (Photo Credit; Dev Mishra)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 5:03 PM IST

7 Min Read
प्रयागराज: कहते हैं सफलता के कदम चूमने की कोई उम्र नहीं होती. ये किसी भी उम्र में आपका साथ देकर आपको फेमस करने के साथ वो सब दे देती है जिसकी आपको चाहत होती है. प्रयागराज की 3 सगी नन्हीं बहनों की भी ऐसी ही कहानी है, जिन्हें अपना जीवन संवारने और अपनी दिशा तय करने का रास्ता छोटी सी उम्र में ही मिल गया.

हम बात कर रहे हैं प्रयागराज देव मित्रा की 3 बेटियों आराध्या (11), अविका (10) और आर्या (6) की, जिन्होंने इस उम्र में ही रुपहले पर्दे यानी सिनेमा जगत में अपनी दमदार एंट्री कर रही है. डेब्यू किया मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर की वेब सीरिज लाल बत्ती से और अब आयुष्मान खुराना की पति-पत्नी और वो में भी अभिनय कर रही हैं. आईए जानते हैं उनके बॉलीवुड एंट्री के सफर की कुछ रोचक बातें...

प्रयागराज के कलाकार परिवार पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

आराध्या बताती हैं कि मेरे पिता देव मिश्रा अभिनय की दुनिया में नाम कमाना चाहते थे. लेकिन, घर की परिस्थितियों के कारण उन्हें मुंबई छोड़कर प्रयागराज वापस आना पड़ा. उनका सपना अमिताभ बच्चन की तरह की संगम नगरी का नाम रोशन करना था.

पति-पत्नी और वो में तीनों बहनें: हमारे पिता तो बड़ा नाम नहीं कमा सके पर हम तीनों बहनों का प्रयास है कि हम अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा कर सकें. यही कारण है कि हमें जहां कहीं भी अनिनय का मौका मिलता है हम ऑडीशन देने जरूर जाते हैं. आयुष्मान खुराना की फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ के लिए भी हम तीनों बहनों ने ऑडीशन दिया था. हमरा चयन हुआ और हमने आयुष्मान खुराना और सारा अली खान के साथ काम किया.

शूट के सीन पर देव मिश्रा.
शूट के सीन पर देव मिश्रा. (Photo Credit; Dev Mishra)

आयुष्मान खुराना ने अविका को खिलाए बेतरतीब लड्डू: अविका बताती हैं कि भूषण कुमार की फिल्म पति पत्नी और वो में सारा अली के जन्मदिन का एक सीन है. इसके लिए बाल कलाकार के तौर पर आराध्या, अविका और आर्या को चुना गया. उस सीन में आयुष्मान खुराना को अविका को लड्डू खिलाने थे. सीन बार-बार रीटेक हो रहा था. एक बार तो उनहोंने मेरे मुंह में दो–दो लड्डू भर दिए. और आयुष्मान खुराना ने मुझे इतने लड्डू खिला दिए कि मैंने कई महीने तक मीठे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा.

आयुष्मान खुराना के साथ आराध्या, अविका और आर्या.
आयुष्मान खुराना के साथ आराध्या, अविका और आर्या. (Photo Credit; Dev Mishra)

लाल बत्ती वेब सीरिज की प्रयागराज में हुई शूटिंग: देव मिश्रा ने बताया कि लाल बत्ती वेब सीरीज में नाना पाटेकर भी अभिनय कर रहे हैं. इस वेब सीरीज के कुछ सीन प्रयागराज में भी शूट होने थे. मैंने खुद भी इसके लिए ऑडीशन दिया और आराध्या–अविका को भी दिलाया. हमारी किस्मत अच्छी रही कि मेरा और मेरी बेटियों का चयन हो गया.

शूटिंग के लिए मैं आराध्या और अविका को लेकर पहुंचा और मेरा शूट होने के बाद बच्चियों की बारी आई. इस वेबसीरीज में नाना पाटेकर एक गुरुकुल चलाते हैं, जिसमें एक बच्चे का मर्डर हो जाता है. मर्डर के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने आती है तभी बच्चियों के साथ नाना पाटेकर का सीन है.

नाना पाटेकर के साथ देव मिश्रा और उनकी बेटियां.
नाना पाटेकर के साथ देव मिश्रा और उनकी बेटियां. (Photo Credit; Dev Mishra)

बच्चियों के साथ खेलने के लिए नाना पाटेकर ने रोक दी थी शूटिंग: शूट रेडी था. लाइट, कैमरा सब ऑन था तभी मन-मौजी नाना पाटेकर ने निर्देशक से कहा-रुक जाओ, जरा इन लिटिल एंजल्स के साथ थोड़ा खेल तो लूं. भला नाना की बात कौन टाले. सारा क्रू जहां था वहीं रुका गया. नाना पाटेकर ने करीब 15 मिनट तक अविका और आराध्या के साथ खूब बातें कीं. उनके साथ मस्ती की और बच्चे जब सहज हो गए तब उन्होंने कहा कि अब शुरू करो.

नाना पाटेकर को देखकर आराध्या की सांसें थम गई थीं: आराध्या ने बताया कि नाना पाटेकर को हमने फिल्मों में देखा है. बहुत बड़े एक्टर हैं वो. जब उनको सामने देखा तो सांसें थम सी गई थीं. दिल जोर जोर से धड़कने लगा. लगा कि कैसे एक्ट कर पाएंगे. फिर पापा ने मुझे समझाया कि घबराओ मत तुम बहुत बेहतरीन करने वाले हो. शूट हुआ और सभी ने तारीफ की.

नाना पाटेकर के साथ देव मिश्रा और उनकी बेटियां.
नाना पाटेकर के साथ देव मिश्रा और उनकी बेटियां. (Photo Credit; Dev Mishra)

नाना पाटेकर ने तीनों बच्चियों को मुंबई आने का दिया न्योता: इस पर नाना ने कहा–वेलडन बच्चियों. मेरे घर मुंबई जरूर आना. हम वहां खूब मस्ती करेंगे. देव मिश्रा ने बताया कि नाना का शूट रुकवाने के पीछे मस्ती करके, बच्चियों के साथ खेलकर उनको सहज करना था, ताकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएं. ये हमें बाद में समझ आया.

पिता और बेटियां भागवत वेब सीरिज में कर रहे काम: देव मिश्रा ने बताया कि प्रयाराज में भावेजा प्रोडक्शन हाउस की “भागवत” वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी. यह वेबसीरीज Zee5 पर 14 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही है. यह वेबसीरीज राबर्ट्सगंज की कहानी पर आधारित है, जिसमें बेटियां गायब हो रही थीं. इसमें आराध्या और अविका ने अभिनय किया है.

अरशद वारसी के साथ प्रयागराज की कलाकार बेटियां.
अरशद वारसी के साथ प्रयागराज की कलाकार बेटियां. (Photo Credit; Dev Mishra)

देव मिश्रा 2006 से थिएटर कर रहे: देव मिश्रा बताते हैं कि मैं 2006 से थिएटर कर रहा हूं. अफजल खान के साथ मैंने उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में पहला नाटक “मिटता नहीं अहंकार” किया. उसके बाद अभिनय में मजा आने लगा. नगर निगम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात देव मिश्रा ने प्रयागराज की मशहूर श्री पथरचट्टी रामलीला कमेटी की ओर से कराए जाने वाले रामायण में शत्रुघ्न का अभिनय किया है. 2008 से 2017 तक यह किरदार उन्होंने बखूबी निभाया.

बॉलीवुड कलाकार के साथ देव मिश्रा.
बॉलीवुड कलाकार के साथ देव मिश्रा. (Photo Credit; Dev Mishra)

स्टार प्लस के सीरियल प्रतिज्ञा में किया काम: 2010 में स्टार प्लस के सीरियल प्रतिज्ञा के लिए प्रयागराज के होटल यात्रिक में ऑडीशन हुआ. मेरा चयन हो गया. इसके बाद मुझे थोड़ी पहचान इंडस्ट्री में मिली और मैं मुंबई चला गया. वहां हमने सब टीवी के “पापड़ पोल” में भी काम किया. इसके बाद राजपाल यादव की फिल्म ‘कुटुंब द फैमिली’ में भी काम मिला.

पिता के निधन से छोड़नी पड़ी एक्टिंग: काम मिलना शुरू हो गया था और अभिनय में निखार भी आ रहा था कि तभी 2013 में मेरे पिता का निधन हो गया. मुझे परिवार के लिए सबकुछ छोड़कर अपने शहर प्रयागराज वापस आना पड़ा. यहां 17 जनवरी 2017 से प्रयागराज नगर निगम में रेवेन्यू इंस्पेक्टर की नौकरी लगने के बाद यहीं का होकर रह गया.

नाना पाटेकर के साथ प्रयागराज की कलाकार बेटियां.
नाना पाटेकर के साथ प्रयागराज की कलाकार बेटियां. (Photo Credit; Dev Mishra)

पहले शूट की डायलॉग डिलीवरी देख पिता हुए खुश: देव मिश्रा कहते हैं, जब पहली बार सेट पर मेरी बेटियों ने अपना डायलॉग बिना डर के पूरा किया, मैं बस देखता रह गया. मुझे ऐसा लगा, जैसे मेरी बेटियां मेरी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर रही हैं. आराध्या का कहना है कि पढ़ाई और एक्टिंग दोनों मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं. मुझे खुशी है कि पापा हमेशा हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं.

देव मिश्रा अपनी तीनों बेटियों और पत्नी के साथ.
देव मिश्रा अपनी तीनों बेटियों और पत्नी के साथ. (Photo Credit; Dev Mishra)

अदाकारी के साथ पढ़ाई में भी अव्वल हैं तीनों बच्चियां: तीनों बच्चियां बाबा पब्लिक स्कूल बेनीगंज में पढ़ती हैं. आराध्या कक्षा 4 में, अविका कक्षा 3 और आर्या एलकेजी की स्टूडेंट है. आराध्या अपनी क्लास की टॉपर है, जबकि अविका और आर्या हमेशा टॉप 3 स्टूडेंट्स में रहती हैं. आराध्या कहती हैं, हम बहनें हमेशा एक-दूसरे की मदद करती हैं, चाहे पढ़ाई हो या सेट पर काम.

