यूपी के 5 सरकारी अस्पतालों में अब हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट; बनारस-प्रयागराज, लखनऊ में होगा इलाज

अब प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में भी हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

प्रयागराज: चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक नई उपलब्धि हासिल हुई है. अभी तक यूपी के 4 बड़े अस्पतालों में ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा थी. लेकिन, अब प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मिल गई है. प्रयागराज और आसपास के मरीजों के लिए ये राहत की बड़ी खबर है.

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल को शासन से किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मिल गई है. 30 अगस्त को शासन की तीन सदस्यीय टीम ने SRN का निरीक्षण किया था. टीम ने PMSSY बिल्डिंग में बने अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ट्रांसप्लांट यूनिट का जायजा लिया था. संतोषजनक रिपोर्ट के बाद लखनऊ से अनुमति दी गई. यह मान्यता 5 साल के लिए रहेगी.

अभी तक लखनऊ के SGPGI, KGMU, डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान और वाराणसी के BHU में ही यह सुविधा थी. अब प्रयागराज का SRN हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का 5वां सरकारी अस्पताल होगा, जहां किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा.

यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. दिलीप चौरसिया ने बताया कि यह केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीजों को राहत देने वाली खबर है. अब मरीजों को लखनऊ या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा. हमारी टीम ने निरंतर मेहनत की है और आज यह सपना साकार हुआ.