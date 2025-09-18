ETV Bharat / state

यूपी के 5 सरकारी अस्पतालों में अब हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट; बनारस-प्रयागराज, लखनऊ में होगा इलाज

प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल को मिली किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति, अभी तक SGPGI, KGMU, डॉ. राम मनोहर लोहिया और BHU में थी सुविधा.

अब प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में भी हो सकेगा किडनी ट्रांसप्लांट. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
प्रयागराज: चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के एक नई उपलब्धि हासिल हुई है. अभी तक यूपी के 4 बड़े अस्पतालों में ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा थी. लेकिन, अब प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल को किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मिल गई है. प्रयागराज और आसपास के मरीजों के लिए ये राहत की बड़ी खबर है.

मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल को शासन से किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति मिल गई है. 30 अगस्त को शासन की तीन सदस्यीय टीम ने SRN का निरीक्षण किया था. टीम ने PMSSY बिल्डिंग में बने अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और ट्रांसप्लांट यूनिट का जायजा लिया था. संतोषजनक रिपोर्ट के बाद लखनऊ से अनुमति दी गई. यह मान्यता 5 साल के लिए रहेगी.

अभी तक लखनऊ के SGPGI, KGMU, डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान और वाराणसी के BHU में ही यह सुविधा थी. अब प्रयागराज का SRN हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का 5वां सरकारी अस्पताल होगा, जहां किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा.

यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. दिलीप चौरसिया ने बताया कि यह केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीजों को राहत देने वाली खबर है. अब मरीजों को लखनऊ या वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा. हमारी टीम ने निरंतर मेहनत की है और आज यह सपना साकार हुआ.

प्राचार्य डॉ. वीके पांडेय ने बताया कि यह स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल कॉलेज की उपलब्धियों में मील का पत्थर है. इस उपलब्धि पर यूरोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिरीष मिश्रा और डॉ. दीपक गुप्ता, नेफ्रोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. संतोष मौर्य व डॉ. सौम्या सहित पूरी टीम को बधाई दी गई. साथ ही डॉ. मोहित जैन, डॉ. नीलम सिंह, डॉ. वत्सला मिश्रा, डॉ. एस.पी. सिंह और अन्य वरिष्ठ प्राध्यापक एवं प्रयागराज के चिकित्सकों ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की.

प्राचार्य डॉ. वीके पांडेय ने बताया कि पूरी तरह सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है. यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर, मरीजों के लिए ब्लड बैंक, अल्ट्रासाउंड व सहायक विभागों की सुविधा भी उपलब्ध है. इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए शासन से मिली 5 वर्ष की मान्यता मिली है.

